Hartung sobre candidatura de Rose de Freitas: 'Acho ótimo'

O governador Paulo Hartung: preocupado com a interlocução da Vale com o Estado. Crédito: Gazeta Online

O governador Paulo Hartung (PMDB) falou pela primeira vez sobre a pré-candidatura da correligionária Rose de Freitas ao governo do Estado. Hartung, que ainda não revelou se será ou não candidato à reeleição e qual caminho eleitoral adotará, disse que respeita "todas as pretensões". "Sou um democrata. Na terça-feira (20) estive com o Audifax (prefeito da Serra), que é doido para ser governador também. O Vidigal (deputado federal) pensa nisso, o Colnago (vice-governador) também. Isso é ótimo", declarou nesta quarta-feira (21) à reportagem de A GAZETA.

Hartung foi sucinto ao comentar o cenário eleitoral e repetiu que o momento de definições não é agora. "Tenho a visão que a questão política está muito longe desse tempo. Vão ser tratadas a partir de julho. Antes disso, é miragem, jogar conversa fora. Só tem uma coisa para fazer: trabalhar. O povo está descrente e o que as pessoas precisam fazer é mostrar resultado", afirmou.

Nesta quarta, o senador Romero Jucá, presidente do PMDB nacional, disse que o partido vai trabalhar para ter candidato próprio à Presidência da República em outubro. "O presidente Michel Temer é uma opção do PMDB para ser candidato a presidente da República, se ele assim o entender. O partido defende candidatura própria, nós temos várias opções e vamos trabalhar no sentido de termos candidatura própria", disse Jucá à Agência Estado, após reunião da Executiva da sigla. O senador destacou como possível candidato do bloco governista o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e o governador Paulo Hartung.

"Citar meu nome, citar o Espírito Santo como exemplo, para vice, para presidente, isso é bom para divulgar o Espírito Santo, que sempre teve uma certa distância, uma invisibilidade. Mas nada que interfira em coisas concretas. Isso é só no segundo semestre", repetiu.

POSIÇÃO

Embora também defenda que qualquer candidatura é legítima, o presidente estadual do PMDB, deputado Lelo Coimbra, avaliou que o partido estaria inclinado a apoiar Hartung, em uma eventual disputa interna pela legenda para concorrer ao Palácio Anchieta.

"Neste momento, temos a presença de um governador, que é bem avaliado. Todos os sinais apontam para a possibilidade de sua pré-candidatura à reeleição, e ele é filiado ao PMDB, de onde também os sinais dão conta de que ele não sairá. Embora não exista mais o princípio da candidatura nata, nem a Executiva nacional, nem nenhum partido em sã consciência abriria mão de apoiar uma candidatura com esse perfil, esse resultado e esse formato", afirmou.

Caso ocorra uma disputa entre os dois nomes em convenção, Lelo mantém sua posição: "O partido está maduro o suficiente para ver que essa experiência em gestão do governador merece o respeito do partido e ser vista como um caminho. A convenção tem seus debates. Mas creio que o partido estará apoiando a recondução de mandato do Paulo Hartung".