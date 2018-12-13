Hartung lança livro digital narrando os resultados de sua gestão

Governador Paulo Hartung durante o Encontro de Lideranças da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Em seus últimos dias à frente de seu terceiro mandato no governo do Espírito Santo, o governador Paulo Hartung (sem partido) lançou virtualmente na quinta-feira (13) o livro "Espírito Santo  Como o governo capixaba enfrentou a crise, reconquistou o equilíbrio fiscal e inovou em políticas sociais". O lançamento foi sem eventos, iniciando apenas a disponibilização para compra online da versão digital na Amazon por cerca de R$ 19. Ele, que é economista, traz a tese de que austeridade fiscal não impede investimentos públicos em áreas prioritárias.

Recém saído do MDB, Hartung detalha no livro o trabalho desempenhado no comando do Estado do Espírito Santo, demonstrando que acredita no equilíbrio fiscal como ferramenta para melhorar o ambiente de negócios e, consequentemente, retomar do crescimento socioeconômico. Em 99 páginas ou 411 KB, a obra apresenta de forma objetiva os valores, as metodologias e a visão de liderança do governador, além de seu modelo de gestão.

"Cuidando dos desafios do presente com método e muito trabalho, mas movidos pela inspiração por construir um amanhã diferente, enfrentamos o auge da crise, reconquistamos o equilíbrio fiscal e inovamos em políticas públicas", assina Paulo Hartung no prefácio do livro.

Ainda no prefácio, ele cita que em 2018 foi feita uma travessia em um verdadeiro campo de batalha. "Como previsto, tivemos de comer um saco de sal grosso. A crise capixaba foi mais severa e complexa do que a experimentada no restante do país", completando, em seguida, que apesar disso, "saímos na frente do vendaval", citando que o Estado tem o melhor Ensino Médio do Brasil, a menor taxa de mortalidade infantil e o único Estado a receber a nota A da Secretaria do Tesouro Nacional.

Capa do livro do governador Paulo Hartung Crédito: Reprodução

Hartung também menciona os momentos em que suas decisões não agradaram a todos. "Tivemos que conviver com muita incompreensão, duras críticas e até tentativas irresponsáveis de desestabilização", citando o caso ilegal da greve da PM, em fevereiro de 2017.

A obra também conta com artigos de Ana Paula Vescovi, Ricardo Manoel dos Santos Henriques & Haroldo Corrêa Rocha, Eugênio Vilaça & Ricardo de Oliveira, Ricardo Paes de Barros & Lycia Lima. Paulo Hartung também é autor de outros livros como o "Recortes" (publicado em 2012), "O Espírito Santo no Debate Nacional" (2000) e "Os Caminhos de Vitória" (1997).

O livro pode ser adquirido no link abaixo: