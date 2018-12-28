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Hartung homenageia Camata com nome de estrada e unidade do Escola Viva

Trecho que liga Cachoeiro até Coutinho, no Sul do Estado, e unidade do Escola Viva, No Norte do Estado, terão o nome do ex-governador assassinado na quarta

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 13:03
Hartung durante prestação de contas na manhã desta sexta no Palácio Anchieta Crédito: Eduardo Dias
Durante a cerimônia de balanço de governo, na manhã desta sexta-feira (28), no Palácio Anchieta, o governador Paulo Hartung anunciou que, nesta quinta (27), homenageou Gerson Camata, via decreto, dando o nome do ex-governador ao trecho de estrada estadual duplicada, de Cachoeiro até Coutinho, no Sul do Estado. 
> Ações de Gerson Camata inspiraram Hartung e Casagrande
Segundo Hartung, a Escola Viva de São Gabriel da Palha também terá o nome de Gerson Camata, conforme sugestão do secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha. "Ele (Camata) sempre foi defensor da agricultura e cafeicultura capixaba. Como a cidade é a capital do conilon (café), achei que esta seria uma grande homenagem", disse o governador.
> VITOR VOGAS | Camata por Paulo Hartung
Ainda de acordo com Hartung, o deputado federal Lelo Coimbra vai propor que o Contorno do Mestre Álvaro, que está para ser iniciado, também receba o nome de Camata.
> COBERTURA COMPLETA | Assassinato de Camata
CRÍTICA À LIBERAÇÃO DE ARMAS
Em sua prestação de contas, Hartung voltou a lembrar do assassinato que abalou o Estado nesta quarta (26). "Falar de nossa tristeza, é assim que inicio nossa prestação de contas. Ato bárbaro, violento, e que mostra que o problema de nosso país não passa por armar as pessoas. Precisamos restringir. Arma de fogo precisa ser usada por quem tem treinamento para isso", finalizou.

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