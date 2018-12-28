Hartung homenageia Camata com nome de estrada e unidade do Escola Viva

Hartung durante prestação de contas na manhã desta sexta no Palácio Anchieta Crédito: Eduardo Dias

Durante a cerimônia de balanço de governo, na manhã desta sexta-feira (28), no Palácio Anchieta, o governador Paulo Hartung anunciou que, nesta quinta (27), homenageou Gerson Camata, via decreto, dando o nome do ex-governador ao trecho de estrada estadual duplicada, de Cachoeiro até Coutinho, no Sul do Estado.

Segundo Hartung, a Escola Viva de São Gabriel da Palha também terá o nome de Gerson Camata, conforme sugestão do secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha. "Ele (Camata) sempre foi defensor da agricultura e cafeicultura capixaba. Como a cidade é a capital do conilon (café), achei que esta seria uma grande homenagem", disse o governador.

Ainda de acordo com Hartung, o deputado federal Lelo Coimbra vai propor que o Contorno do Mestre Álvaro, que está para ser iniciado, também receba o nome de Camata.

CRÍTICA À LIBERAÇÃO DE ARMAS