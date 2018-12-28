Hartung anuncia que deixa R$ 450 milhões livres no caixa do Estado

Paulo Hatung em cerimônia no Palácio Anchieta Crédito: Eduardo Dias

O governador Paulo Hartung anunciou nesta sexta-feira (28), durante cerimônia de balanço de governo, no Palácio Anchieta, que irá deixar R$ 450 milhões livres no caixa do Estado. "É quase uma folha de pagamento". Afirmou ainda que o valor não está empenhado para pagar nenhuma dívida. Para quitar convênios feitos com municípios, Hartung disse que há R$ 600 milhões ao próximo governo, garantidos em orçamento.

Em relação aos R$ 450 milhões que afirma deixar em caixa, Hartung diz que pedirá ao governador eleito Renato Casagrande para que parte desse recurso seja usada em duas obras específicas: em melhorias no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim e na Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), do hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória.

"Eu vou pedir ao próximo governador que use desses R$ 450 milhões livres um pedacinho para apoiar o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim e apoiar o trabalho do Hospital Santa Rita", disse Paulo Hartung.

Além dos recursos livres no caixa e dos R$ 600 milhões para pagar os convênios com os municípios, Hartung também afirma deixar garantias para o pagamento de R$ 3,8 bilhões em operações de crédito já contratadas e em processo de contratação com instituições financeiras nacionais e internacionais.

As operações de crédito já contratadas serão pagas ao Banco de Desenvolvimento Nacional e Econômico (BNDES), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e à Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,5 bilhões. Além disso, outras operações de crédito, também com o BID e o BNDES, no total de R$ 1,3 bilhão, já estão em fase de contratação.

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HOMENAGENS A GERSON CAMATA

Durante a cerimônia, o governador Paulo Hartung anunciou que, nesta quinta (27), homenageou Gerson Camata, via decreto, dando o nome do ex-governador ao trecho de estrada estadual duplicada, de Cachoeiro até Coutinho, no Sul do Estado.

Segundo Hartung, a Escola Viva de São Gabriel da Palha também terá o nome de Gerson Camata, conforme sugestão do secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha. "Ele (Camata) sempre foi defensor da agricultura e cafeicultura capixaba. Como a cidade é a capital do conilon (café), achei que esta seria uma grande homenagem", disse o governador.

Ainda de acordo com Hartung, o deputado federal Lelo Coimbra vai propor que o Contorno do Mestre Álvaro, que está para ser iniciado, também receba o nome de Camata.

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