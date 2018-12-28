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Balanço do governo

Hartung anuncia que deixa R$ 450 milhões livres no caixa do Estado

'É quase uma folha de pagamento', afirmou o governador durante prestação de contas nesta sexta

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 13:33
Paulo Hatung em cerimônia no Palácio Anchieta Crédito: Eduardo Dias
O governador Paulo Hartung anunciou nesta sexta-feira (28), durante cerimônia de balanço de governo, no Palácio Anchieta, que irá deixar R$ 450 milhões livres no caixa do Estado. "É quase uma folha de pagamento". Afirmou ainda que o valor não está empenhado para pagar nenhuma dívida. Para quitar convênios feitos com municípios, Hartung disse que há R$ 600 milhões ao próximo governo, garantidos em orçamento.
Em relação aos R$ 450 milhões que afirma deixar em caixa, Hartung diz que pedirá ao governador eleito Renato Casagrande para que parte desse recurso seja usada em duas obras específicas: em melhorias no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim e na Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), do hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória.
"Eu vou pedir ao próximo governador que use desses R$ 450 milhões livres um pedacinho para apoiar o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim e apoiar o trabalho do Hospital Santa Rita", disse Paulo Hartung.
Além dos recursos livres no caixa e dos R$ 600 milhões para pagar os convênios com os municípios, Hartung também afirma deixar garantias para o pagamento de R$ 3,8 bilhões em operações de crédito já contratadas e em processo de contratação com instituições financeiras nacionais e internacionais.
As operações de crédito já contratadas serão pagas ao Banco de Desenvolvimento Nacional e Econômico (BNDES), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e à Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,5 bilhões. Além disso, outras operações de crédito, também com o BID e o BNDES, no total de R$ 1,3 bilhão, já estão em fase de contratação.
Hartung anuncia que deixa 450 milhões de reais livres no caixa do Estado
HOMENAGENS A GERSON CAMATA
Durante a cerimônia, o governador Paulo Hartung anunciou que, nesta quinta (27), homenageou Gerson Camata, via decreto, dando o nome do ex-governador ao trecho de estrada estadual duplicada, de Cachoeiro até Coutinho, no Sul do Estado. 
> Ações de Gerson Camata inspiraram Hartung e Casagrande
Segundo Hartung, a Escola Viva de São Gabriel da Palha também terá o nome de Gerson Camata, conforme sugestão do secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha. "Ele (Camata) sempre foi defensor da agricultura e cafeicultura capixaba. Como a cidade é a capital do conilon (café), achei que esta seria uma grande homenagem", disse o governador.
> VITOR VOGAS | Camata por Paulo Hartung
Ainda de acordo com Hartung, o deputado federal Lelo Coimbra vai propor que o Contorno do Mestre Álvaro, que está para ser iniciado, também receba o nome de Camata.
> COBERTURA COMPLETA | Assassinato de Camata
CRÍTICA À LIBERAÇÃO DE ARMAS
Em sua prestação de contas, Hartung voltou a lembrar do assassinato que abalou o Estado nesta quarta (26). "Falar de nossa tristeza, é assim que inicio nossa prestação de contas. Ato bárbaro, violento, e que mostra que o problema de nosso país não passa por armar as pessoas. Precisamos restringir. Arma de fogo precisa ser usada por quem tem treinamento para isso", finalizou.

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