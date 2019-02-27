Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relações internacionais

Guaidó vem ao Brasil para discutir crise venezuelana com Bolsonaro

Líder opositor, que está na Colômbia, visitará o País na quinta-feira (28)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 18:18

Mão aberta levantada, Juan Guaidó, 35, jurou encarregar-se do poder Executivo da Venezuela Crédito: Reprodução Instagram
O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, visitará o Brasil nesta quinta-feira (28) para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades, segundo a representante diplomática dele no País, María Teresa Belandria.
De acordo com a assessoria de María Teresa, Guaidó chega na noite desta quarta-feira (27) ao País vindo de Bogotá. Ele passará a quinta em agenda com autoridades brasileiras e deve se encontrar com Bolsonaro a tarde. Questionado pela reportagem do Estado, o Itamaraty ainda não confirmou a visita.
Segundo o diário venezuelano El Nacional, Guaidó, que está na Colômbia desde sábado (23), deve visitar vários países latino-americanos para discutir a crise na Venezuela.
> Venezuela libera 197 brasileiros que estavam retidos na fronteira
Na segunda-feira (25), os países da região que fazem parte do Grupo de Lima descartaram qualquer solução que envolva a força para pôr fim à crise no país, como defendeu Guaidó após a tentativa de levar ajuda humanitária pela fronteira de Brasil e Colômbia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados