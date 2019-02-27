Guaidó vem ao Brasil para discutir crise venezuelana com Bolsonaro

O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, visitará o Brasil nesta quinta-feira (28) para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades, segundo a representante diplomática dele no País, María Teresa Belandria.
De acordo com a assessoria de María Teresa, Guaidó chega na noite desta quarta-feira (27) ao País vindo de Bogotá. Ele passará a quinta em agenda com autoridades brasileiras e deve se encontrar com Bolsonaro a tarde. Questionado pela reportagem do Estado, o Itamaraty ainda não confirmou a visita.
Segundo o diário venezuelano El Nacional, Guaidó, que está na Colômbia desde sábado (23), deve visitar vários países latino-americanos para discutir a crise na Venezuela.
Na segunda-feira (25), os países da região que fazem parte do Grupo de Lima descartaram qualquer solução que envolva a força para pôr fim à crise no país, como defendeu Guaidó após a tentativa de levar ajuda humanitária pela fronteira de Brasil e Colômbia.