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Protesto

Greve de fome: movimentos iniciam atos pela candidatura de Lula

Fazem parte do protesto integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Central dos Movimentos Populares (CMP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 18:01

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 18:01

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Divulgação | Instituto Lula
Um grupo de seis pessoas vai iniciar na tarde desta terça-feira (31) uma greve de fome pela libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os protestos vão ocorrer em Brasília, na frente da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), e abrem uma série de atos que reivindicam a candidatura do petista, preso em Curitiba desde 7 de abril.
Fazem parte da greve de fome integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Central dos Movimentos Populares (CMP).
De acordo com Luiz Gonzaga (Gegê), líder da CMP, a ideia é tentar permanecer o máximo de tempo possível na sede do STF. "Quem vai pôr fim à greve são eles (os ministros do STF). A responsabilidade é deles", afirmou à reportagem. Ele comentou que os atos do grupo vão ocorrer diariamente no local.
Os grevistas almoçaram com um grupo de apoio em um espaço mantido pelos movimentos em Brasília. De acordo com Gegê, esta foi a última refeição deles até que o STF determine a libertação de Lula. Foi servido costela com mandioca, arroz, feijão e melancia de sobremesa.
> Ciro diz que Brasil não terá 'paz' enquanto Lula estiver preso

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