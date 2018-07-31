Greve de fome: movimentos iniciam atos pela candidatura de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Um grupo de seis pessoas vai iniciar na tarde desta terça-feira (31) uma greve de fome pela libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os protestos vão ocorrer em Brasília, na frente da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), e abrem uma série de atos que reivindicam a candidatura do petista, preso em Curitiba desde 7 de abril.

Fazem parte da greve de fome integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e da Central dos Movimentos Populares (CMP).

De acordo com Luiz Gonzaga (Gegê), líder da CMP, a ideia é tentar permanecer o máximo de tempo possível na sede do STF. "Quem vai pôr fim à greve são eles (os ministros do STF). A responsabilidade é deles", afirmou à reportagem. Ele comentou que os atos do grupo vão ocorrer diariamente no local.