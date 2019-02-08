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Hidrelétricas

Governo: presidentes de empresas devem ser responsáveis por barragens

Na esteira da tragédia em Brumadinho (MG), o governo quer que presidentes compartilhem com técnicos a responsabilidade em documentos que tratam da regulação e segurança de barragens hidrelétricas

Publicado em 

08 fev 2019 às 20:51

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 20:51

Governo quer que presidentes de empresas sejam corresponsáveis por barragens de hidrelétricas Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasi
Na esteira da tragédia em Brumadinho (MG), o governo federal quer que presidentes das empresas compartilhem com técnicos a responsabilidade em documentos que tratam da regulação e segurança de barragens hidrelétricas.
A informação foi divulgada pelo porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, em São Paulo.
Segundo ele, a medida é da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e está na lista de medidas do comitê criado pelo governo federal para tratar dos desdobramentos de Brumadinho, onde uma barragem de rejeitos de mineração estourou deixando centenas de mortos e desaparecidos.
Rêgo Barros disse que foi solicitada a atualização dos Planos de Segurança de Barragens e do Plano de Ação Emergencial de todos os empreendimentos hidrelétricos para inclusão da necessidade de assinatura de presidentes das empresas.
"O objetivo da ação é reforçar o comprometimento com as informações apresentadas", disse.
O caso ocorre depois de questionamentos sobre os responsáveis por fiscalizar a barragem de Brumadinho. Após o rompimento, engenheiros responsáveis chegaram a ser presos.
Ainda sobre Brumadinho, o porta-voz informou que Bolsonaro vai assinar nesta sexta-feira (08) um decreto para liberação do INSS e de BPC (Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social à Pessoa com Deficiência) para vítimas do desastre da cidade mineira.
Ele não soube informar os valores da medida, que já havia sido anunciada pelo governo federal.

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