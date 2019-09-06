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Após defeito

Governo prepara compra de megatelão novo para sala de decisões

Crédito suplementar de R$ 1,5 milhão à governadoria do Estado comprará equipamento e outras estruturas de tecnologia da informação no Poder Executivo
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

06 set 2019 às 15:50

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 15:50

O general Hamilton Mourão conheceu, em agosto, a sala de decisões no Palácio da Fonte Grande Crédito: Hélio Filho / Governo do Estado
Há cerca de dois meses, um mega telão instalado na chamada sala de decisões do governador Renato Casagrande (PSB), localizada no Palácio da Fonte Grande, não funciona mais. Por isso, o governo prepara a compra de um novo dispositivo e de outros equipamentos de tecnologia da informação.
Quando o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), foi recebido no local, em 29 de agosto, a equipe do governo estadual fez a apresentação em um projetor convencional, por conta do defeito. Além do telão, deverá ser adquirido um novo sistema de som porque os microfones da sala também estão com problema.
As informações são do secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB). A Governadoria do Estado teve R$ 1,5 milhão em créditos suplementares abertos nesta sexta-feira (06) por decreto publicado pelo governador Renato Casagrande (PSB). O valor será usado para as compras.
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Não significa que o telão custará mais de R$ 1,5 milhão. Segundo Hoffmann, parte do recurso será usada para a melhoria na sala de decisões, mas não só. A maior parte vai para novas licenças de softwares antivírus, novos computadores e cabeamentos de informática.
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"Estamos comprando um 'vídeowall' (o telão) e a parte de cabeamento está sendo refeita. Algumas licenças de antivírus são antigas e também faremos algumas compras de computadores. Inovação que vai sendo feita aos poucos. A suplementação é 100% para coisas na parte de Tecnologia da Informação", disse.
Os preços só começarão a ser orçados a partir de agora, com a liberação do recurso.
"A sala de decisão é utilizada para toda a situação de crise e, no cotidiano, para reuniões do programa Estado Presente. A reunião com o vice-presidente Mourão foi lá. Tivemos que usar um datashow convencional na reunião com o Mourão. Não foi o ideal. O videowall é de vídeo 2011 ou 2012. É um equipamento antigo que não está funcionado mais. Quando nós entramos estava funcionando precariamente. De uns dois meses para cá, parou de funcionar. A compra de um equipamento mais novo, dada a situação de garantia, é mais vantajosa que o conserto", complementou o secretário.
As mudanças acontecerão principalmente no Palácio da Fonte Grande, na Cidade Alta. Mas mexidas na fiação de informática também acontecerão no Palácio Anchieta, a sede do governo do Espírito Santo.
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A maior parte do recurso para as intervenções saiu do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do ano passado, enquanto R$ 270 mil saíram da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, precisamente das rubricas que tratariam de "elaboração de estudos, projetos e eventos" relacionados à "política de saneamento, habitação e desenvolvimento urbano".

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