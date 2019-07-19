Home
Governo nomeia dirigentes regionais do Incra e da Funasa

As nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU)

Agência Estado

Publicado em 19 de julho de 2019 às 11:51

 - Atualizado há 6 anos

Foto da Faixada do Ministério da Agricultura Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Ministério da Agricultura nomeou mais dois novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), desta vez para os Estados do Pará e do Paraná. Para a unidade do Pará, foi nomeado Neil Duarte de Souza. Já no Paraná, o governo designou Walter Nerival Pozzobom para o posto. Na quinta-feira (18), a pasta já havia nomeado titulares para a Paraíba e para o município de Santarém (PA).

