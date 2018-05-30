Governo está 'chegando aos responsáveis' por violência nas estradas

Os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, durante entrevista após reunião do gabinete de monitoramento no Palácio do Planalto sobre a greve dos caminhoneiros Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, disse nesta quinta-feira (30) que o governo trabalha para identificar os responsáveis por atos de violência que impedem os caminhoneiros de retornar ao trabalho. Segundo ele, as investigações estão chegando aos responsáveis por esses movimentos.

Estamos trabalhando na identificação e análise de todos os dados que temos e estamos chegando nos responsáveis por esses movimentos. Não gostaria de ir adiante nisso para não atrapalhar nas investigações, disse em entrevista coletiva após reunião do Grupo de Acompanhamento da Normalização do Abastecimento, no Palácio do Planalto.

O ministro disse que as cenas de violência contra caminhoneiros nas estradas do país ultrapassam todos os limites da civilidade: É inviável o uso da violência para afirmar suas posições. Vamos atuar com a energia que se fizer necessária.

PUNIÇÃO A EMPRESAS

A ministra da advocacia-geral da União (AGU), Grace Mendonça, disse que vai apresentar ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF) um novo lote de empresas que descumpriram a decisão do Supremo e não desocuparam vias afetadas pela paralisação dos caminhoneiros. Até o final da semana, será apresentado um terceiro lote.

Na última sexta-feira, atendendo a um pedido da AGU, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes concedeu liminar que estabeleceu penalidade de R$ 100 mil por hora a empresas que colocassem veículos para bloquear estradas ou permanecer em acostamentos de rodovias federais ou estaduais durante as manifestações.