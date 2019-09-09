Governo do Estado adota cautela em caso de condenação de Luiz Paulo

O ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS) Crédito: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

"Trataremos Luiz Paulo com todo o respeito que ele merece. Vamos aguardar com calma. Ele não é criminoso. Se ficar comprovado que ele precisa perder função pública, não vamos titubear com relação a isso, não. Mas não vamos fazer nenhum pré-julgamento", afirmou o secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), do núcleo duro de Casagrande.

Antes de qualquer medida, o governo pretende esperar entendimento definitivo da Justiça sobre o caso. Em entrevista para o Gazeta Online, a defesa de Luiz Paulo não descartou buscar esclarecimentos de trechos da decisão da 2ª Câmara por meio de embargos de declaração.

É que na sentença de primeiro grau, de 2016, o juiz determinou a perda da função pública. A Câmara do TJES excluiu essa punição, mas manteve a suspensão dos direitos políticos de Luiz Paulo.

Por conta dessa manutenção, há quem entenda que o revés em decisão colegiada deva render o enquadramento do caso na Lei da Ficha Limpa estadual e, consequentemente, a perda do cargo que o ex-prefeito de Vitória tem no governo.

O advogado de Luiz Paulo, Henrique Herkenhoff, citou essa aparente contradição ao Gazeta Online. "Se você admite que não tem empecilho para ocupar um cargo, não importa se esse cargo é eletivo ou não. Vai caber a nós recorrer e pedir esclarecimento. Mas, em princípio, se extingue a perda do cargo, extingue a suspensão dos direitos políticos, que tem a mesma fundamentação", disse.

Procurado nesta segunda (9), Herkenhoff informou não ter notícias sobre a publicação do acórdão da decisão da 2ª Câmara Cível do TJES.

FREI PAULÃO

O secretário Tyago Hoffmann Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Tyago Hoffman concorda que o caso de Luiz Paulo guarda semelhanças com o de Frei Paulão, mas considera fundamental o esgotamento da dúvida sobre a perda ou não da função pública.

"Não há publicação de acórdão sobre essa decisão. Vamos aguardar decisão a respeito disso. Quando tiver a publicação de acórdão, aí o governo vai se manifestar", acrescentou.

Além dos direitos políticos suspensos,Luiz Paulo também foi condenado a ressarcir os cofres públicos - em valor a ser definido - e a pagar R$ 50 mil em multa. A Justiça concluiu que ele usou, entre 1998 e 2004, os serviços de um caseiro que, na verdade, era funcionário terceirizado da Prefeitura de Vitória.