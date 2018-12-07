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Natal e ano-novo

Governo do ES decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

A informação foi divulgada no Diário Oficial desta sexta-feira (07)

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 15:38
Palácio Anchieta Crédito: Fred Loureiro | Secom
O governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro. A decisão, assinada pelo governador Paulo Hartung nesta quinta-feira (06), foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (07).
Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesses dois dias. Mas terá funcionamento normal os órgãos e entidades que desempenham suas funções em regime de escala e/ou que não admitem paralisação.
ABONO NESTA SEXTA
O Governo do Espírito Santo paga nesta sexta-feira (7) o abono de Natal. A folha de dezembro também foi antecipada. O pagamento deve cair na conta no dia 21, uma sexta-feira. 
> TJES aprova abono de R$ 1,5 mil para servidores
O valor é de R$ 1.500 para os 90 mil servidores ativos e inativos. No ano passado, o valor foi de R$ 1 mil. Em 2015 e 2016 não houve pagamento de abono no final de ano.
Cerca de 90 mil servidores recebeM o abono, o que custa aos cofres públicos uma despesa de R$135 milhões. Esse valor, inclusive, foi alvo de críticas da equipe de transição do governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Segundo o coordenador da transição, Álvaro Duboc, o abono não foi discutido com a equipe de transição e o valor poderia ser investido já no início do próximo ano em obras paralisadas.
Sobre essa reclamação, o secretário Regis Mattos afirmou que o valor gasto com o pagamento do abono não vai impactar nas contas do Estado. Disse também que R$ 300 milhões estarão em caixa disponíveis para a gestão de Casagrande.
Estamos investindo esse ano mais de R$ 1 bilhão em obras no Espírito Santo. Não vamos deixar nenhuma conta para o próximo governo, vão estar todas pagas e ainda vamos deixar R$ 300 milhões em caixa, absolutamente livre, afirmou.
A folha de pagamento de dezembro será de R$530 milhões.

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