Governo decreta luto pela morte de prefeito

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, Braz Delpupo, morreu neste sábado (27) após sofrer um infarto

Publicado em 28 de julho de 2019 às 15:30 - Atualizado há 6 anos

Braz Delpupo era prefeito de Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo

O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias em sinal de pesar pela morte do prefeito de Venda Nova do Imigrante, Braz Delpupo. Segundo a publicação extra do Diário Oficial deste domingo (28), Delpupo teve intensa participação na vida pública, atuando ainda em diversos setores da comunidade ao longo da vida.

O corpo do prefeito será sepultado no município de Alegre, às 17 horas, deste domingo (28). O velório aconteceu na sede da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante durante a manhã de hoje.

Braz Delpupo morreu após sofrer um infarto em Alegre, cidade onde tinha uma propriedade e costumava visitar. O político estava dirigindo quando passou mal em uma estrada. Uma ambulância foi acionada e até o levou para um posto de saúde. Contudo, o prefeito não resistiu.

