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Ex-governador

Governo decreta luto oficial de três dias pela morte de Albuíno Azeredo

Paulo Hartung lamentou a morte do ex-governador Albuíno Azeredo. Família ainda não definiu horário de velório e sepultamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 15:19

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 15:19

Albuíno Azeredo, na época governador do Estado do Espírito Santo com José Augusto Belini, Secretário de Segurança Crédito: Gildo Loyola / Arquivo AG
O governador Paulo Hartung decretou luto oficial de três dias no Espírito Santo, por conta da morte do ex-governador Albuíno Azeredo na manhã deste domingo (16). Albuíno foi chefe do Estado entre 1990 e 1994. Diagnosticado com pneumonia, ele estava internado no Hospital Vila Velha desde a semana passada e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. 
NO ES PARA VISITAR A FAMÍLIA
Atualmente, Albuíno morava no Rio de Janeiro e estava no Espírito Santo para visitar a família. Segundo a filha do ex-governador, Ana Flávia Azeredo, neste sábado (16) ela teve a informação de que o pai estava reagindo bem ao tratamento, e que os médicos iriam retirar o respirador mecânico, mas ele sofreu uma parada cardiorespisratória. Albuíno, segundo a filha, chegou a passar por um procedimento de reanimação pelos médicos, mas não resistiu. 
"Sou muito agradecida a Deus pelo pai que eu tive. Me ensinou a ser uma pessoa de bem e que, de mais importante, me deu amor. Hoje perco meu chão, meu referencial, não sei a quem vou recorrer quando tiver dúvida. Meu pai era mais que especial, meu tudo", lamentou Ana Flávia.
Ainda não há informações sobre o horário do velório, mas a cerimônia será na Igreja Maranata de Vila Velha.
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
"O governador Paulo Hartung lamenta a morte do ex-governador Albuino Azeredo e decretou luto oficial de três dias no Estado. Hartung já entrou em contato com a família para providenciar todas as honras de Estado no sepultamento do ex-governador."
 

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