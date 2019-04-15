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Relações Exteriores

Governo concede passaporte diplomático a Edir Macedo e esposa

O documento terá validade de 3 anos

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 13:57

Publicado em 

15 abr 2019 às 13:57
Edir Macedo Crédito: Divulgação
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, concedeu passaporte diplomático ao proprietário da Rede Record e líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Edir Macedo Bezerra, e à esposa dele, Ester Eunice Rangel Bezerra. O documento terá validade de 3 anos.
> Saiba o que é preciso para tirar o passaporte
A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com a publicação, o chanceler liberou o documento especial a Edir Macedo e sua esposa "por entender que, ao portar passaporte diplomático, seu titular poderá desempenhar de maneira mais eficiente suas atividades em prol das comunidades brasileiras no exterior".

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