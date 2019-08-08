Governo Bolsonaro troca presidência de fundo da educação

Um dia após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, o Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro (PSL) anunciou uma troca na presidência do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Assume o cargo Rodrigo Sergio Dias, 35, ex-presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) no governo Michel Temer, primo do ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), e de Elsinho Mouco, marqueteiro de Temer.
Rodrigo Sergio Dias, novo chefe do FNDE, do Ministério da Educação Reprodução Rodrigo Sergio Dias, novo chefe do FNDE, do Ministério da Educação A alteração era esperada há algumas semanas no âmbito das negociações para a reforma. Carlos Alberto Decotelli, que presidia o órgão, assumirá a Secretaria de Mobilidades Especializadas de Educação (Semesp) na vaga de Bernardo Goytacazes.
Dias foi processado por uma suposta agressão à ex-mulher, que teria ocorrido em 2014, e chegou a ser preso. Advogado de formação, sempre negou o crime. Em 2018, a indicação de seu nome para a Anvisa causou forte reação de servidores da agência por causa dessa denúncia.
Neste ano, Dias compôs a equipe de João Doria (PSDB) no governo do estado de São Paulo. Ele foi diretor administrativo e financeiro da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), onde também ocupou a prediência do conselho de administração.
O FNDE é vinculado ao MEC e responsável pela maioria das ações e programas da educação básica do país, como transferências de recursos para obras e compras de livros didáticos. As nomeações serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU). A reportagem tentou contato com Dias, mas não obteve contato até esta publicação.