Governo Bolsonaro troca presidência de fundo da educação

Jair Bolsonaro fala à imprensa Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Um dia após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, o Ministério da Educação do governo J air Bolsonaro (PSL) anunciou uma troca na presidência do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Assume o cargo Rodrigo Sergio Dias, 35, ex-presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) no governo Michel Temer, primo do ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), e de Elsinho Mouco, marqueteiro de Temer.

Rodrigo Sergio Dias, novo chefe do FNDE, do Ministério da Educação Reprodução Rodrigo Sergio Dias, novo chefe do FNDE, do Ministério da Educação A alteração era esperada há algumas semanas no âmbito das negociações para a reforma. Carlos Alberto Decotelli, que presidia o órgão, assumirá a Secretaria de Mobilidades Especializadas de Educação (Semesp) na vaga de Bernardo Goytacazes.

Dias foi processado por uma suposta agressão à ex-mulher, que teria ocorrido em 2014, e chegou a ser preso. Advogado de formação, sempre negou o crime. Em 2018, a indicação de seu nome para a Anvisa causou forte reação de servidores da agência por causa dessa denúncia.

Neste ano, Dias compôs a equipe de João Doria (PSDB) no governo do estado de São Paulo. Ele foi diretor administrativo e financeiro da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), onde também ocupou a prediência do conselho de administração.