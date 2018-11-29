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Ministérios

Governo Bolsonaro pode ter pasta de Direitos Humanos e Mulheres

Presidente eleito afirma que há um pedido da bancada feminina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 21:05

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 21:05

O presidente eleito Jair Bolsonaro, participa no Congresso Nacional da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Crédito: Antônio Cruz | Agência Brasil
O desenho do governo de Jair Bolsonaro deve ficar com 22 ministérios, conforme admitiu o próprio presidente eleito. Até agora, ele já indicou 19 ministros e pretende apontar na próxima semana titulares para as áreas de Meio Ambiente e Minas e Energia. Bolsonaro e o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, admitiram a possibilidade de ampliar ainda mais pois há uma reivindicação da bancada feminina para manter uma pasta para Mulheres e Onyx esclareceu que a pasta seria de Direitos Humanos.
"Houve um apelo da bancada feminina, boa parte presente aqui. Elas querem. Vocês querem o 22º ministério, das Mulheres? A gente aumenta mais um?", questionou Bolsonaro aos jornalistas, para depois dizer que ainda não está decidido.
Onyx acompanhava a entrevista de Bolsonaro e afirmou que a possível pasta não seria apenas para Mulheres."Na verdade, poderá ser Direitos Humanos", disse.
Questionado, Bolsonaro afirmou que a ideia seria de uma pasta com "direitos humanos de verdade". "Um Direitos Humanos de verdade. Não esse que está aí que não tem qualquer eco junto à sociedade brasileira", disse o presidente eleito
Sobre o número de ministérios, Onyx destacou que Banco Central perderá o status quando for aprovada a autonomia e disse que a Advocacia-Geral da União (AGU) poderá ser reavaliada futuramente.

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