Governo Bolsonaro pode ter pasta de Direitos Humanos e Mulheres

O presidente eleito Jair Bolsonaro, participa no Congresso Nacional da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. Crédito: Antônio Cruz | Agência Brasil

O desenho do governo de Jair Bolsonaro deve ficar com 22 ministérios, conforme admitiu o próprio presidente eleito. Até agora, ele já indicou 19 ministros e pretende apontar na próxima semana titulares para as áreas de Meio Ambiente e Minas e Energia. Bolsonaro e o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, admitiram a possibilidade de ampliar ainda mais pois há uma reivindicação da bancada feminina para manter uma pasta para Mulheres e Onyx esclareceu que a pasta seria de Direitos Humanos.

"Houve um apelo da bancada feminina, boa parte presente aqui. Elas querem. Vocês querem o 22º ministério, das Mulheres? A gente aumenta mais um?", questionou Bolsonaro aos jornalistas, para depois dizer que ainda não está decidido.

Onyx acompanhava a entrevista de Bolsonaro e afirmou que a possível pasta não seria apenas para Mulheres."Na verdade, poderá ser Direitos Humanos", disse.

Questionado, Bolsonaro afirmou que a ideia seria de uma pasta com "direitos humanos de verdade". "Um Direitos Humanos de verdade. Não esse que está aí que não tem qualquer eco junto à sociedade brasileira", disse o presidente eleito