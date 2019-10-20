Home
Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda

O socialista apareceu em suas redes sociais com a mão direita imobilizada após passar por intervenção cirúrgica

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 12:10

 - Atualizado há 6 anos

Renato Casagrande, governador do Estado, realiza cirurgia na mão direita após queda Crédito: Reprodução Instagram

O governador Renato Casagrande (PSB) precisou fazer uma cirurgia na mão, na manhã deste domingo (20), após uma queda durante uma partida de  futebol há pouco mais de uma semana. A notícia foi divulgada por ele mesmo em suas redes sociais, em que aparece com a mão direita imobilizada. Na postagem, muitos seguidores desejando pronta recuperação.

Por nota, a assessoria do socialista disse que o acidente ocorreu em um momento de lazer do governador, que sofreu "uma lesão no ligamento colateral ulnar da articulação metacarpo-falangeana do polegar direito."

"A cirurgia para reparação foi realizada na manhã deste domingo no Vitoria Apart Hospital. Foram inseridos pinos intraósseos temporários. O dedo deverá permanecer imobilizado de quatro a seis semanas. As atividades do governador Renato Casagrande não serão impactadas", finaliza a nota.

