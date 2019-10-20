Governador Renato Casagrande faz cirurgia na mão após queda

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 12:10
- Atualizado há 6 anos
O governador Renato Casagrande (PSB) precisou fazer uma cirurgia na mão, na manhã deste domingo (20), após uma queda durante uma partida de futebol há pouco mais de uma semana. A notícia foi divulgada por ele mesmo em suas redes sociais, em que aparece com a mão direita imobilizada. Na postagem, muitos seguidores desejando pronta recuperação.
Por nota, a assessoria do socialista disse que o acidente ocorreu em um momento de lazer do governador, que sofreu "uma lesão no ligamento colateral ulnar da articulação metacarpo-falangeana do polegar direito."
"A cirurgia para reparação foi realizada na manhã deste domingo no Vitoria Apart Hospital. Foram inseridos pinos intraósseos temporários. O dedo deverá permanecer imobilizado de quatro a seis semanas. As atividades do governador Renato Casagrande não serão impactadas", finaliza a nota.
