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Busca e apreensão

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) é alvo de operação da PF

Ação investiga esquema de propina e redução ilegal de impostos no estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 10:47

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 10:47

Governador do Mato Grosso do Sul, Reinado Azambuja (PSDB) Crédito: Reprodução/Facebook
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação que tem como um dos alvos o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). Agentes federais cumprem mandados de busca e apreensão na casa do tucano e na governadoria do estado, em Campo Grande.
As informações são do G1. A operação partiu de colaborações premiadas de executivos da J&F e teve os mandados autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A suspeita é de redução ilegal de impostos, que teria encoberto um esquema de propina no estado.
A ação da PF é um desdobramento da Operação Lama Asfáltica, segundo o G1. A ação investiga desde 2013 um sistema de superfaturamento de obras públicas que teria envolvido servidores públicos e licitações fraudadas.
Azambuja concorre à reeleição para o governo do Mato Grosso do Sul. Segundo a pesquisa Ibope divulgada em 24 de agosto, o tucano tem 39% das intenções de voto.

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