Governador recebe deputados para almoço no Palácio Anchieta

Publicado em 17 de julho de 2019 às 14:19
- Atualizado há 6 anos
O governador Renato Casagrande (PSB) vai receber deputados estaduais para um almoço no Palácio Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (17).
O compromisso está na agenda oficial do chefe do Executivo. Todos os 30 membros da Assembleia Legislativa foram convidados pelo cerimonial do Palácio.
Erramos: a primeira versão dessa matéria informou erradamente que o compromisso não estava na agenda oficial do governador porque foi baseada na lista de compromissos do dia enviada por WhatsApp a jornalistas pela equipe do governador. No entanto, está na agenda publicada no site do governo.
Algumas ausências, porém, são dadas como certas, como as de Teodorico Ferraço (DEM) e Hércules Silveira (MDB e Lorenzo Pazolini (sem partido).
Segundo Torino Marques (PSL), todos os quatro membros de seu partido deverão comparecer, inclusive Capitão Assumção, crítico contumaz do governo.
Na reunião, deverá ser debatida a eventual substituição do líder do governo na Casa, função exercida por Enivaldo dos Anjos (PSD).
Enivaldo entregou a função a Casagrande nesta quarta, em decisão que cumpre resolução que estabeleceu prazo de seis meses para exercício da função.
"Tentei ter o máximo de compreensão possível com as colocações dos parlamentares e é isso que espero do próximo líder. Nós vamos aguardar a indicação do governador", disse.
Nada impede que o governador decida manter Enivaldo na função.
A sessão ordinária realizada na manhã desta quarta foi a última antes do recesso parlamentar. As sessões plenárias só serão retomadas no dia 5 de agosto.
Na quinta e na sexta-feira, não haverá expediente porque a sede do Poder Legislativo passará por "manutenção predial".
