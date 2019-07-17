Governador recebe deputados para almoço no Palácio Anchieta

Casagrande receberá deputados no Palácio Anchieta Crédito: Marcelo Prest

O governador Renato Casagrande (PSB) vai receber deputados estaduais para um almoço no Palácio Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (17).

O compromisso está na agenda oficial do chefe do Executivo. Todos os 30 membros da Assembleia Legislativa foram convidados pelo cerimonial do Palácio.

Erramos: a primeira versão dessa matéria informou erradamente que o compromisso não estava na agenda oficial do governador porque foi baseada na lista de compromissos do dia enviada por WhatsApp a jornalistas pela equipe do governador. No entanto, está na agenda publicada no site do governo.

Algumas ausências, porém, são dadas como certas, como as de Teodorico Ferraço (DEM) e Hércules Silveira (MDB e Lorenzo Pazolini (sem partido).

Segundo Torino Marques (PSL), todos os quatro membros de seu partido deverão comparecer, inclusive Capitão Assumção, crítico contumaz do governo.

Na reunião, deverá ser debatida a eventual substituição do líder do governo na Casa, função exercida por Enivaldo dos Anjos (PSD).

Enivaldo entregou a função a Casagrande nesta quarta, em decisão que cumpre resolução que estabeleceu prazo de seis meses para exercício da função.

"Tentei ter o máximo de compreensão possível com as colocações dos parlamentares e é isso que espero do próximo líder. Nós vamos aguardar a indicação do governador", disse.

Nada impede que o governador decida manter Enivaldo na função.

A sessão ordinária realizada na manhã desta quarta foi a última antes do recesso parlamentar. As sessões plenárias só serão retomadas no dia 5 de agosto.