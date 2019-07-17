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Governador recebe deputados para almoço no Palácio Anchieta

O compromisso está na agenda oficial do chefe do Executivo. Todos os 30 membros da Assembleia Legislativa foram convidados pelo cerimonial do Palácio
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

17 jul 2019 às 14:19

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 14:19

Casagrande receberá deputados no Palácio Anchieta Crédito: Marcelo Prest
O governador Renato Casagrande (PSB) vai receber deputados estaduais para um almoço no Palácio Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (17).
O compromisso está na agenda oficial do chefe do Executivo. Todos os 30 membros da Assembleia Legislativa foram convidados pelo cerimonial do Palácio.
Erramos: a primeira versão dessa matéria informou erradamente que o compromisso não estava na agenda oficial do governador porque foi baseada na lista de compromissos do dia enviada por WhatsApp a jornalistas pela equipe do governador. No entanto, está na agenda publicada no site do governo.
> Os acertos e o deslize de Casagrande na criação de estatal ES Gás 
Algumas ausências, porém, são dadas como certas, como as de Teodorico Ferraço (DEM) e Hércules Silveira (MDB e Lorenzo Pazolini (sem partido).
Segundo Torino Marques (PSL), todos os quatro membros de seu partido deverão comparecer, inclusive Capitão Assumção, crítico contumaz do governo.
Na reunião, deverá ser debatida a eventual substituição do líder do governo na Casa, função exercida por Enivaldo dos Anjos (PSD).
Enivaldo entregou a função a Casagrande nesta quarta, em decisão que cumpre resolução que estabeleceu prazo de seis meses para exercício da função.
"Tentei ter o máximo de compreensão possível com as colocações dos parlamentares e é isso que espero do próximo líder. Nós vamos aguardar a indicação do governador", disse.
Nada impede que o governador decida manter Enivaldo na função.
A sessão ordinária realizada na manhã desta quarta foi a última antes do recesso parlamentar. As sessões plenárias só serão retomadas no dia 5 de agosto.
Na quinta e na sexta-feira, não haverá expediente porque a sede do Poder Legislativo passará por "manutenção predial".

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