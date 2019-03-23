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Ibaneis Rocha (MDB)

Governador do DF vai pedir a saída de líderes do PCC de Brasília

Para Ibaneis, por questão de segurança, inclusive do presidente, eles não podem ficar em Brasília nem deveria ter sido construído um presídio federal na Capital

Publicado em 

23 mar 2019 às 15:26

Publicado em 23 de Março de 2019 às 15:26

Governador do DF vai pedir a saída de líderes do PCC de Brasília Crédito: Reprodução/Facebook
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse neste sábado (23) que vai procurar o presidente Jair Bolsonaro para pedir a remoção de líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), transferidos nesta sexta-feira (22) da Penitenciária Federal de Porto Velho (RO) para a Penitenciária Federal de Brasília.
Para Ibaneis, por questão de segurança, inclusive do presidente, eles não podem ficar em Brasília nem deveria ter sido construído um presídio federal na Capital.
"[A penitenciária está] a seis quilômetros do Palácio do Planalto, nós temos mais de 180 embaixadas e representações internacionais, temos os principais tribunais da República, e as grandes autoridades circulam por aqui. Como é que você traz esse criminoso para dentro da Capital da República?", argumentou.
Além de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, integram o grupo Cláudio Barbará da Silva, Patrik Wellinton Salomão e Pedro Luiz da Silva Moraes, o Chacal.
Ibaneis afirmou que Procuradoria do Distrito Federal está preparando uma ação judicial, com base na Lei de Segurança Nacional, para pedir a remoção dos líderes do PCC de Brasília.

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