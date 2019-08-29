Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duração de 6 meses

Governador assina ordem de serviço para reforma da Segunda Ponte

As obras, avaliadas em R$ 6,3 milhões, são para reformar o trecho da ponte que fica em Vila Velha, de responsabilidade do Estado. Obras começam no início de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 06:48

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 06:48

Segunda Ponte: estrutura vai passar por reforma Crédito: Bernardo Coutinho
O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), realizou uma transmissão ao vivo em sua página oficial no Facebook, na manhã desta quinta-feira (29), onde assinou a ordem de serviço para reforma e recuperação do trecho estadual da Segunda Ponte. As obras começam no início de setembro e devem durar por dez meses.
> Obra na 'parte seca' da Segunda Ponte deve começar na próxima semana
De acordo com Casagrande, assim que assumiu o Governo, em janeiro de 2019, já possuía informações de que a população e instituições fizeram registros na imprensa de que era necessário uma reforma na Segunda Ponte.
Governador assina ordem de serviço para reforma da Segunda Ponte
R$ 6,3 MILHÕES
"Bom dia, gente. Estou aqui no Palácio Anchieta nesse momento iniciando uma transmissão para que possamos dar a ordem de serviço de recuperação da Segunda Ponte, da parte que cabe ao Estado. Quem acessa a Segunda Ponte pela Rodoviária de Vitória, dali até a Estação Pedro Nolasco, é responsabilidade do Dnit. Já as alças que vão para Vila Velha e Jardim América, são do Governo do Estado. A obra que nós contratamos, avaliada em R$ 6,3 milhões, é para a reforma e recuperação dessas duas alças", explicou durante a live.
PRAZO: DEZ MESES
O governador completou que, inicialmente, não haverá interferência no movimento de veículos na ponte. A empresa contratada para a obra começará a mobilizar-se no início de setembro e no decorrer do mês começará a ter movimento de trabalhadores ali nessa obra. Ele afirmou, ainda, que o prazo é que a reforma termine em dez meses. 
> Dnit: Reforma da Segunda Ponte começa em até 30 dias e terá interdição
"No final da obra, na hora de fazer a fresagem no pavimento da pista, poderá ter interferência no movimento de carros. Vamos tentar fazer no horário noturno, que já está previsto no orçamento, já que é um serviço mais caro",  contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados