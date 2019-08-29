O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), realizou uma transmissão ao vivo em sua página oficial no Facebook, na manhã desta quinta-feira (29), onde assinou a ordem de serviço para reforma e recuperação do trecho estadual da Segunda Ponte. As obras começam no início de setembro e devem durar por dez meses.
De acordo com Casagrande, assim que assumiu o Governo, em janeiro de 2019, já possuía informações de que a população e instituições fizeram registros na imprensa de que era necessário uma reforma na Segunda Ponte.
Governador assina ordem de serviço para reforma da Segunda Ponte
R$ 6,3 MILHÕES
"Bom dia, gente. Estou aqui no Palácio Anchieta nesse momento iniciando uma transmissão para que possamos dar a ordem de serviço de recuperação da Segunda Ponte, da parte que cabe ao Estado. Quem acessa a Segunda Ponte pela Rodoviária de Vitória, dali até a Estação Pedro Nolasco, é responsabilidade do Dnit. Já as alças que vão para Vila Velha e Jardim América, são do Governo do Estado. A obra que nós contratamos, avaliada em R$ 6,3 milhões, é para a reforma e recuperação dessas duas alças", explicou durante a live.
PRAZO: DEZ MESES
O governador completou que, inicialmente, não haverá interferência no movimento de veículos na ponte. A empresa contratada para a obra começará a mobilizar-se no início de setembro e no decorrer do mês começará a ter movimento de trabalhadores ali nessa obra. Ele afirmou, ainda, que o prazo é que a reforma termine em dez meses.
"No final da obra, na hora de fazer a fresagem no pavimento da pista, poderá ter interferência no movimento de carros. Vamos tentar fazer no horário noturno, que já está previsto no orçamento, já que é um serviço mais caro", contou.