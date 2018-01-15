Gilmar Mendes é 'homenageado' em marchinhas de Carnaval

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O japonês da federal e o prefeito de São Paulo João Doria são personagens do carnaval que passou. O muso dos compositores de marchinhas agora é outro: Ele é uma figura que está no jornal diariamente. A gente acorda com ele quase todos os dias, disse João Roberto Kelly, 79 anos, ao se referir ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Gilmar Mendes.

O ministro foi homenageado em pelo menos três novas marchinhas. Kelly, que é autor de clássicos como Cabeleira do Zezé e Mulata Iê-Iê_Iê, lançou Alô, Alô Gilmar ( Alô, alô Gilmar/eu to em cana,/vem me soltar...). Já os Marcheiros saíram com Gilmar Soltou A franga (Gilmar soltou/Soltou a franga/Largou a tonga/E agora só anda de tanga...).

O grupo Orquestra Royal também vai repetir o tema com A Dancinha da Tornozeleira (Começou o carnaval do Gilmar/Liberou a brincadeira/Quero ver quem vai dançar/A dancinha da tornozeleira...).

A inspiração, é claro, vem dos últimos habeas corpus concedidos pelo ministro, como no caso do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho; do ex-ministro dos Transportes Antonio Carlos Rodrigues, presidente do PR; e o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus. A gente vive uma época do polarizada, tão direita e esquerda, que o Gilmar Mendes é o único personagem que pode unir todas as tribos. Ele pode ser motivo de brincadeira para quem está de qualquer lado do embate político, disse Thiago de Souza, um dos compositores dos Marcheiros.

Kelly enxerga potencial em Gilmar Mendes, mas diz não saber se a marchinha sobre o ministro irá se eternizar como Cabeleira do Zezé é outras. Para ele, o segredo do sucesso é acertar na dose da crítica. É uma brincadeira de carnaval, não pode ofender e nem passar dos limites. A marchinha pode tudo, mas sem ser agressivo.

A assessoria do ministro foi procurada pela reportagem para comentar o conteúdo das marchinhas que levam o seu nome. Até o momento não houve resposta.

Outros. Além do ministro, outras figuras públicas já estão na boca dos carnavalescos. O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e o Prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella têm suas próprias marchinhas. A Orquestra Royal lançou no início da semana o Bolsomico, cujo o refrão bate forte no candidato: É melhor Jair, já ir embora, sair correndo para a aula de história.... O compositor Vitor Velloso comenta a reação dos eleitores de Bolsonaro à homenagem. Muitos dos seguidores do Bolsonaro têm nos pedido pra fazer música sobre o Lula e Dilma também. Já fizemos várias. Já rimos de Aécio, Lula, Dilma, Temer... é mais divertido quando não se poupa ninguém. Nosso único foco é mirar em quem tem poder.

Já os Marcheiros citam Bolsonaro para criar um hino contra a polarização política nesse carnaval: É bom Jair me desculpando/ Eu não quero confusão/Já que não sou partidário/Dessa polarização!/Sou um pouco saudosista/Mas não acho tão legal/Requentar a guerra fria/Em pleno carnaval! . No carnaval, precisamos superar essa polarização. Está ficando chato. Temos que ter o direito de brincar com todo mundo sem fazer disso uma guerra, fala Thiago Souza.

No Rio de Janeiro, Crivella será um hit. Evangélico, o prefeito já fez declarações pouco simpáticas à folia carnavalesca. Por isso, os Marcheiros lançaram uma marchinha em que o próprio Deus pede para o político aliviar para o pessoal que gosta de carnaval. Marcelinho, não fique assim/Quarta de cinzas a folia chega ao fim/Marcelinho, não fique p#$%*/Que até à Páscoa eles voltam para o culto...