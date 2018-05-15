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Críticas

Gilmar critica redução de foro, mas baixa processo contra parlamentar

Ministro do Supremo reafirmou ataques à decisão da Corte de reduzir alcance do privilégio para deputados federais e senadores; apesar disso, tirou de seu gabinete ação penal contra o deputado Édio Lopes (PP/PR)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 16:58

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 16:58

Brasília - Ministro do STF Gilmar Mendes Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou nesta terça-feira (15) as críticas à decisão da Corte de reduzir o alcance do foro privilegiado para deputados federais e senadores. Em conferência com militares, Gilmar disse na manhã desta terça-feira (15) que a medida não vai dar certo, afirmou que os próximos desdobramentos vão trazer uma radiografia da Justiça Criminal em todo o País e ressaltou que o STF terá de rediscutir o tema com uma dose maior de realismo.
Apesar das críticas, o ministro decidiu retirar do seu gabinete uma ação penal que investiga o deputado federal Édio Lopes (PR-RR), com base no novo entendimento do STF  de que o foro privilegiado para parlamentares só vale para os crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo. Foi o primeiro caso que Gilmar baixou para a primeira instância.
Vai dar certo (reduzir o foro)? Estimo que sim. Espero que sim. Acho que não. A experiência indica que as instâncias ordinárias estão menos providas de recursos do que o Supremo Tribunal Federal. E certamente, se o mensalão tivesse sido julgado nas instâncias ordinárias muito provavelmente nós teríamos ainda o pequeno poder, disse Gilmar Mendes.
Foi o Supremo que julgou (o mensalão) e o fez de maneira compacta aqui. É claro que nos sobreonera, nós paramos quatro meses do plenário para julgar, completou o ministro.
Crime. Gilmar destacou que as Forças Armadas estão engajadas no tema da segurança pública, mas observou que também é fundamental uma justiça criminal eficiente para combater a prática de delitos.
Eu tenho dito com certo sarcasmo, mas infelizmente com certo realismo, que a justiça criminal brasileira para ficar ruim precisa melhorar muito. Este é um fato da realidade. Tinha achado que é virtuoso o debate sobre o foro porque inevitavelmente ele vai nos trazer alguma radiografia da questão da Justiça Criminal. De modo que vamos discutir essa temática com uma dose maior de realismo, frisou Gilmar.
PROCESSO
Em decisão assinada na última sexta-feira (11), Gilmar decidiu encaminhar para a primeira instância uma ação penal que investiga o deputado Édio Lopes.
Lopes é investigado pela prática de peculato, sob a suspeita de ter desviado dinheiro público entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006, época em que era deputado estadual de Roraima. O parlamentar é acusado de indicar três pessoas para trabalharem em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima sem exigir a prestação dos serviços correspondentes.
Trata-se de fatos alheios ao mandato de parlamentar federal Ante o exposto, declino da competência para a Comarca de Boa Vista/RR, decidiu Gilmar.
Procurado pela reportagem, o gabinete do deputado Édio Lopes não havia se pronunciado até a publicação deste texto.

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