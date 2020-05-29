Gestores que concederem reajustes antes de 2022 podem ser punidos

Servidores de todos os Poderes não poderão ter reajustes até dezembro de 2021 Crédito: Arquivo/A Gazeta

O congelamento de salários de servidores de todos os Poderes, nos âmbitos federal, estadual e municipal, foi uma das partes do projeto amplamente discutida no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados chegou a elaborar uma nota técnica apontando que poderia haver questionamentos na Justiça quanto à possibilidade de a União legislar sobre matérias inerentes à competência legislativa e administrativa de outros entes.

A Lei Complementar 173, que prevê o auxílio aos Estados e municípios e o congelamento de salários, modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) , que é nacional e atinge os Três Poderes. Por este motivo, especialistas defendem que a proibição de congelamento a todos os entes é constitucional e não fere a autonomia federativa de Estados e municípios.

"A regra geral é que municípios e Estados tenham autonomia federativa e a eles cabe estruturar carreiras e despesas com o próprio orçamento. Contudo, essa lei complementar dialoga com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de abrangência nacional e pode estabelecer a proibição a todos os entes. Em caso de descumprimento, os gestores podem ser responsabilizados com as sanções previstas na LRF" Alessandro Dantas - Advogado especialista em Direito Administrativo

A violação da lei pode levar à responsabilização administrativa e até mesmo penal dos gestores, segundo especialistas. Em teste, os entes responderiam por crimes de responsabilidade fiscal e ações de improbidade administrativa, que pode levar à suspensão de direitos políticos e à perda do cargo.

"Neste caso em específico, o congelamento de salários é uma condicionante para viabilizar o socorro. Não é recomendável que isso seja violado. Se houver descumprimento da lei, a consequência sujeita ao gestor pode gerar ações de responsabilidade fiscal e improbidade administrativa. É uma restrição na autonomia dos entes? Sim, mas ela pode existir em situações excepcionais. Parece-me legítimo e compatível do ponto de vista constitucional", declara o especialista em Direitos e Garantias Fundamentais Cláudio Colnago.

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

O mestre e professor em Direito Raphael Abad vai além. Na visão dele, a violação da lei pode responsabilizar gestores por crimes previstos pelo Código Penal. "Em tese, é cabível uma responsabilização penal por crimes contra finanças públicas, como previsto no art. 359 da Lei 10.028/2020. Esta lei prevê reclusão de até quatro anos, em caso de um gestor público ordenar despesa não autorizada. Então, caso um gestor conceda aumento neste período, ele pode ser responsabilizado penalmente por isso", afirma.

CONTRAPONTO

Apesar da punição ser cabível, o especialista em Direito Administrativo Anderson Pedra acredita que é possível que o reajuste de salários seja feito em casos de entes que possuam capacidade financeira para concedê-lo.

"O objetivo desta lei é conceder benefícios a Estados e municípios em uma situação de dificuldade financeira. Se um gestor está com dificuldade, não há razões para conceder reajuste, e ele pode ser responsabilizado juridicamente caso faça. Contudo, se durante a gestão de contas, ele perceber que tem condição financeira para aprovar um aumento, ao meu entender ele possui liberdade para fazer isso e não estaria ferindo a Constituição" Anderson Pedra - Especialista em Direito Administrativo