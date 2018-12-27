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Luto na política

Gerson Camata teve atuação focada no desenvolvimento do Espírito Santo

Entidades destacam legado e obras importantes para o Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 11:26
Gerson Camata teve participação em obras importantes para o Estado Crédito: Reprodução
Empresários e entidades ligadas ao setor econômico do Espírito Santo lamentaram a morte do ex-governador Gerson Camata, ocorrida na tarde de ontem, em Vitória. Eles lembraram do legado deixado pelo líder político, especialmente para o desenvolvimento do Estado.
Durante sua gestão, Camata foi responsável por realizar a construção de várias estradas ligando dezenas de cidades no interior do Estado, facilitando o deslocamento de pessoas e da produção do campo.
Em seu governo, Camata também deu continuidade a obras importantes e emblemáticas para os capixabas, como a da Terceira Ponte, além de entregar o Tancredão e o Sambão do Povo, ambos na Capital, movimentando, por exemplo, a indústria da construção pesada no Estado.
> Acompanhe velório e repercussão da morte do ex-governador Gerson Camata
Amigos desde a infância, o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon) e sócio da Lorenge, José Élcio Lorenzon, afirmou que tinha uma relação estreita com Camata.
Camata deu continuidade a obra da Terceira Ponte Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A simpatia e o bom humor dele sempre encontraram espaço em nossa família, dando força, ensinando como vencer através do estudo, disse.
Por meio de nota, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santos (Findes), Léo de Castro, também lamentou a morte de Camata. Estamos consternados com a morte do ex-governador Gerson Camata. Uma liderança que sempre contribuiu muito com o nosso Estado e com o país. Camata era uma pessoa de muita sabedoria e nos deixa um legado de simplicidade e luta pelo desenvolvimento do ES, em especial do interior.
Para a agricultura, Camata ajudou a levar desenvolvimento para o interior com pavimentação de estradas e na busca de recursos nacionais.
O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo, Júlio Rocha, também se manifestou por meio de nota. Foi um cidadão líder e marcante. É uma perda irreparável e dolorosa que mancha a nossa história.
> O assassinato de Gerson Camata ponto a ponto
O presidente do Espírito Santo em Ação, Luiz Wagner Chieppe, também lamentou a morte do ex-governador e recordou a contribuição de Gerson para a entidade. Como ex-governador e ex-senador, ele deixou um grande legado ao Espírito Santo. Ele sempre foi uma pessoa que nos orientou, porque conhecia muito a legislação pública.
O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, lembrou da amizade de mais de cinco décadas que teve com Camata. É um dos poucos políticos que começou do nada, como um simples radialista, e se tornou uma das maiores lideranças políticas do Estado. Com certeza deixará muitas saudades por ser uma pessoa íntegra e respeitada no campo político do Brasil, disse.
Sepulcri falou ainda da trajetória do ex-político no Estado e destacou a importância dele para o fomento do comércio capixaba. Vai deixar saudades para a nossa população, em especial ao comércio, no qual se dedicou.
Para o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Jorge Luiz Nicchio, o Espírito Santo perdeu um grande nome da política. Ele é um dos maiores governadores da história do Estado. Um homem querido por todos. Acho que não existe nem palavras para explicar essa tragédia.

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