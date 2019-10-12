Home
>
Política
>
Gabinete de Marcos do Val sofre tentativa de golpe do falso sequestro

Gabinete de Marcos do Val sofre tentativa de golpe do falso sequestro

Um desconhecido ligou dizendo que tinha a filha de uma funcionária como refém. Senador do Espírito Santo assumiu a conversa até ficar assegurado que a informação era falsa.

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 14:09

 - Atualizado há 6 anos

29/08/2019 - Senador Marcos do Val Crédito: Marcos Oliveira

Uma funcionária do gabinete do senador Marcos do Val (Podemos) sofreu uma tentativa de golpe do falso sequestro na última quinta-feira (11), durante o expediente. Os golpistas disseram ter a filha da mulher como refém e que só a libertariam caso recebem R$ 30 mil. Após checarem o paradeiro da jovem, constataram que tratava-se do golpe do falso sequestro.

Recomendado para você

Prefeito de Vila Velha fez publicação nas redes sociais, após Casagrande anunciar apoio a Ricardo Ferraço na disputa pelo governo do Estado em 2026

'Decisão será do povo', diz Arnaldinho sobre novo governador do ES

Governador afirmou nesta quinta-feira (18), desta vez com todas as letras, que endossa o vice-governador na corrida pelo Palácio Anchieta. Veja o contexto dessa declaração e a análise da coluna

Por que Casagrande anunciou apoio a Ricardo 10 meses antes da eleição

Apoio oficial de Renato Casagrande (PSB) a Ricardo Ferraço na disputa pelo Palácio Anchieta retira chances do prefeito de Vila Velha de se tornar o candidato da base governista

'Arnaldinho é muito bem-vindo no movimento que eu lidero', diz Casagrande

Segundo relatou o parlamentar, a funcionária participava de uma reunião com ele, no gabinete de Brasília, quando ela recebeu no celular a ligação proveniente de um número desconhecido. 

A versão inventada pelos golpistas era a de que a filha da funcionária havia presenciado um assalto e acionado a polícia. A presença dos policiais teria ocasionado um confronto que resultou na morte de um dos assaltantes. 

Uma parte do bando, então, teria localizado a denunciante e a mantido sob cárcere privado e sob agressões. A partir daí, pediram dinheiro em troca da vida da jovem, que vive em um Estado do Nordeste. 

Como a funcionária ficou muito nervosa com as informações e com a voz que parecia ser da filha, Do Val assumiu a conversa já prevendo que poderia se tratar de um golpe.

"Peguei o celular e me apresentei como tio da menina. Comecei a falar na linguagem deles, enquanto falei para minha equipe tentar achar a menina. Ela estava na faculdade, e por isso não atendia. Eles pediam R$ 30 mil. Eu falei que não tinha aquilo tudo, que tinha menos. E aí pediram para ir em uma casa lotérica depositar", contou o senador.

Leia mais

Marcos do Val vai passar por exames no Sírio Libanês, em São Paulo

Um familiar da jovem supostamente sequestrada foi até a faculdade e a localizou, em segurança. O senador imagina que a ligação tenha partido de algum presídio de Estado do Nordeste. Ele pretende solicitar uma investigação sobre a origem do telefonema e, em seguida, solicitar ao Estado uma vistoria no presídios.

Marcos do Val não acredita que a tentativa de golpe tenha relação com ataques sofridas por ele em abril por meio de e-mails anônimos. Em uma das mensagens, o desconhecido disse que atacaria a família de Do Val caso o pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, fosse aprovado. O senador é relator de de um dos projetos inspirados nas propostas apresentadas pelo ex-juiz federal.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais