Fux suspende duas ações penais em que Bolsonaro é réu no STF

O ministro, do Supremo Tribunal Federal (), suspendeu nesta segunda-feira (11) as duas ações penais em que o presidente da República,(PSL), é acusado de injúria e incitação ao crime de estupro. Isso ocorre porque a Constituição Federal proíbe que o presidente seja responsabilizado por atos anteriores ao mandato. Dessa forma, os processos devem ficar suspensos até o fim do mandato do atual chefe do Executivo, que tomou posse no dia 1º de janeiro deste ano.