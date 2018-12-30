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Novo governo

Futuro ministro anuncia subsecretaria de combate à corrupção

O ministério de Freitas ficará responsável por toda a parte de transportes do governo, o que inclui aviação civil, portos e transporte terrestre

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 22:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 22:30
Ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O futuro ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou neste sábado (29) que sua pasta terá uma subsecretaria de combate à corrupção.
"Anuncio também a criação da Subsecretaria de Governança e Integridade, área voltada especificamente para o combate à corrupção no setor e que vai elaborar um protocolo para o processo seletivo de servidores, com a criação de um banco de talentos em parceria com a PF [Polícia Federal] e a CGU [Controladoria Geral da União]", disse Freitas em sua recém-criada conta no Twitter.
Oficial do Exército formado em primeiro lugar em sua turma pelo Instituto Militar de Engenharia, Freitas foi secretário de Coordenação de Projetos do PPI (Programa de Parceria de Investimentos), órgão criado pelo presidente Michel Temer e vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República.
O ministério de Freitas ficará responsável por toda a parte de transportes do governo, o que inclui aviação civil, portos e transporte terrestre.
Ele assumirá o cargo em uma cerimônia na tarde de quarta-feira (2), um dia após a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que chegou a Brasília neste sábado.

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