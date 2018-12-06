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Governo Bolsonaro

Futura ministra de Direitos Humanos critica 'teoria de gênero'

Pastora e assessora parlamentar, confirmada no ministério nesta quinta, falou sobre sua militância na área em entrevista ao Globo

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:22
Damares Alves é pastora, advogada e assessora do senador Magno Malta Crédito: Reprodução / Youtube
A futura ministra de Direitos Humanos, Damares Alves , tem uma filha indígena, é pastora da Igreja Quadrangular e trabalha como assessora no Congresso Nacional há mais de 20 anos, sempre próxima da bancada evangélica.
Damares foi anunciada nesta quinta-feira (6) como ministra da nova pasta Mulher, Família e Direitos Humanos. Em entrevista exclusiva ao GLOBO, ela afirmou que homens e mulheres não são iguais, que é preciso inserir transexuais no mercado de trabalho e que o casamento homoafetivo é um direito adquirido. Afirmou também que vai brigar para abrigar a Funai em sua pasta e que é defensora dos indígenas.
ENTREVISTA
Como se deu sua militância pelos direitos humanos?
São anos na estrada na defesa da infância. A cada momento da minha vida, encontrei um grupo de crianças mais vulnerável que o outro. Nasci no Paraná, mas me criei entre Sergipe e Bahia. Em Aracaju, comecei com meninos e meninas de rua, por volta de 1984. Fui professora desde muito cedo. Estava em sala de aula há 15 anos, já, e trabalhava com a primeira infância. Às vezes o aluno não vinha porque algo tinha acontecido. Meu irmão morreu, meu irmão está preso. Eram meninos que estavam na rua. Militei algum tempo no movimento Meninos de Rua, atendendo meninos que estavam se prostituindo, cheirando cola.
Como combater a violência contra a mulher?
Nós vamos ter que fazer uma revolução cultural. Todos os meninos vão ter que entregar flores para as meninas nas escolas, para entender que nós não somos iguais. Quando a teoria de gênero vai para a sala de aula e diz que todos são iguais e que não tem diferença entre menino e menina, as meninas podem levar porrada, porque são iguais aos meninos. Somos frágeis, mas somos muito especiais, fazemos coisas que eles não conseguem fazer. Vamos proteger as crianças, as grávidas e mostrar que uma nação que teve uma mulher presidente da República tem tudo para ser o melhor país do mundo para mulheres.

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