Futura ministra de Direitos Humanos critica 'teoria de gênero'

Damares Alves é pastora, advogada e assessora do senador Magno Malta Crédito: Reprodução / Youtube

A futura ministra de Direitos Humanos, Damares Alves , tem uma filha indígena, é pastora da Igreja Quadrangular e trabalha como assessora no Congresso Nacional há mais de 20 anos, sempre próxima da bancada evangélica.

Damares foi anunciada nesta quinta-feira (6) como ministra da nova pasta Mulher, Família e Direitos Humanos. Em entrevista exclusiva ao GLOBO, ela afirmou que homens e mulheres não são iguais, que é preciso inserir transexuais no mercado de trabalho e que o casamento homoafetivo é um direito adquirido. Afirmou também que vai brigar para abrigar a Funai em sua pasta e que é defensora dos indígenas.

ENTREVISTA

Como se deu sua militância pelos direitos humanos?

São anos na estrada na defesa da infância. A cada momento da minha vida, encontrei um grupo de crianças mais vulnerável que o outro. Nasci no Paraná, mas me criei entre Sergipe e Bahia. Em Aracaju, comecei com meninos e meninas de rua, por volta de 1984. Fui professora desde muito cedo. Estava em sala de aula há 15 anos, já, e trabalhava com a primeira infância. Às vezes o aluno não vinha porque algo tinha acontecido. Meu irmão morreu, meu irmão está preso. Eram meninos que estavam na rua. Militei algum tempo no movimento Meninos de Rua, atendendo meninos que estavam se prostituindo, cheirando cola.

Como combater a violência contra a mulher?