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Código de conduta

Funcionários da Petrobras só podem receber políticos com testemunhas

Norma faz parte do código de conduta dos empregados da estatal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 09:59

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 09:59

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação
A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu código de conduta interna, válido desde o fim de de 2016. Entre as principais mudanças, os funcionários da estatal não podem receber sozinhos políticos. Pelas regras, "a interação com agentes políticos (governadores, prefeitos e respectivos vices, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores) deve ser realizada na presença de, no mínimo, dois representantes da companhia, salvo autorização prévia e fundamentada de superior hierárquico, que deverá ser no mínimo o respectivo gerente executivo ou equivalente", disse um dos trechos do código.
Além disso, o código diz que os funcionários devem utilizar "meios formais e documentados para manifestação do posicionamento da companhia referente aos temas discutidos junto aos agentes políticos, preservando-se sempre as informações que possam comprometer a sua competitividade".
Segundo uma fonte, embora o código já esteja válido desde o fim de 2016, a Petrobras precisou informar publicamente à CVM devido às regras de adesão ao Nível 2 da Bolsa de Valores (B3), que conta com regras de transparência. O código foi feito após os escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava-Jato, da Polícia Federal.

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