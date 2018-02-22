Funcionários da Petrobras só podem receber políticos com testemunhas

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu código de conduta interna, válido desde o fim de de 2016. Entre as principais mudanças, os funcionários da estatal não podem receber sozinhos políticos. Pelas regras, "a interação com agentes políticos (governadores, prefeitos e respectivos vices, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores) deve ser realizada na presença de, no mínimo, dois representantes da companhia, salvo autorização prévia e fundamentada de superior hierárquico, que deverá ser no mínimo o respectivo gerente executivo ou equivalente", disse um dos trechos do código.

Além disso, o código diz que os funcionários devem utilizar "meios formais e documentados para manifestação do posicionamento da companhia referente aos temas discutidos junto aos agentes políticos, preservando-se sempre as informações que possam comprometer a sua competitividade".