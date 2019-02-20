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Crise no governo

'Fui demitido pelo Carlos', diz Bebianno à radio Jovem Pan

Segundo Bebianno, Carlos tem um 'nível de agressividade acima do normal' e teria 'inflado a cabeça do pai' contra ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2019 às 09:47

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 09:47

Gustavo Bebianno Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou em entrevista à Jovem Pan que o presidente Jair Bolsonaro falha em relação ao comportamento "agressivo" do filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Segundo Bebianno, Carlos tem um "nível de agressividade acima do normal" e teria "inflado a cabeça do pai" contra ele. "Fui demitido pelo Carlos", disse.
"Como todo ser humano, ele (Jair Bolsonaro) é falível. E existe uma falha no que diz respeito ao comportamento do Carlos. Na minha opinião o presidente tinha que dar um basta nisso. Se fosse meu filho estaria preocupado, porque ele coleciona inimigos", disse.
Um desentendimento público entre Bebianno e o filho do presidente culminou na demissão do ministro ontem. Carlos chamou Bebianno de mentiroso após o ex-ministro ter falado que conversou com o presidente e ter negado uma crise interna. Ele é suspeito de estar envolvido em suposto esquema de laranjas do PSL em Pernambuco.
"O presidente passou por um pós-operatório difícil. Só o fato de estar trancado no hospital, não é agradável. Várias informações chegaram a ele de forma truncada, acredito que Carlos tenha inflado a cabeça do pai", afirmou, completando que a indisposição entre os dois começou ainda durante a transição, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que recebeu o governo durante período de transição).
Bebianno adotou um tom ameno em relação ao chefe do Executivo e afirmou que "Jair Bolsonaro continua sendo o meu presidente, tem o meu afeto, o meu amor". A amenização teria sido combinada na demissão. Ontem, o presidente também adotou um tom elogioso para anunciar, em um vídeo publicado nas redes sociais, a demissão de Bebianno.

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