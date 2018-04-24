Flávio Rocha: 'Barbosa não tem estabilidade emocional'

Pré-candidato à Presidência da República pelo PRB, o executivo Flávio Rocha esteve pela segunda vez no Espírito Santo para dar continuidade à sua pré-campanha rumo ao Palácio da Alvorada. Questionado sobre o cenário de disputa que ainda se descortina, o empresário à frente do grupo Riachuelo criticou abertamente um de seus possíveis adversários: para Rocha, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa (PSB), não teria a estabilidade emocional necessária para assumir o comando.

Pré-candidato à Presidência, empresário Flávio Rocha cumpre agenda no Espírito Santo e toma cafezinho na Glória, em Vila Velha Crédito: Gisele Vitória/Divulgação

Tenho minhas dúvidas se Joaquim Barbosa tem estabilidade emocional. Ele tem uma aura de incorruptibilidade obtida por sua atuação no mensalão, mas tem mostrado rompantes de explosão, como o que levou à sua renúncia. Será que na presidência, na hora que a coisa engrossar e que ele tiver que enfrentar paradas muito duras, ele vai renunciar de novo e nos deixar na mão?, pressiona.

Para Flávio Rocha, o oponente também deixa a desejar em relação às propostas para a economia. Defensor do liberalismo econômico e da redução do poder do Estado, o empresário argumenta: É necessário um candidato que traga ideias para a recuperação da economia, que é o oposto das ideias do Joaquim Barbosa, que é um estatizante, que acredita no Estado que se mete em tudo.

Assim como Flávio Rocha, Joaquim Barbosa se arrisca pela primeira vez no campo político ao filiar-se ao PSB. Mas, diferentemente do executivo, que deixa clara sua intenção de disputar, o ex-ministro não confirma a pré-candidatura e tampouco revela quais são seus posicionamentos em relação a temas sensíveis, como os rumos que poderia dar à economia do país.

Além de se reunir em um almoço com o governador Paulo Hartung (PMDB) e com alguns de seus correligionários do PRB, Rocha também aproveitou sua visita ao Estado para caminhar pelas ruas de Vila Velha e de Vitória, acompanhado de integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL). À noite, o presidenciável participou de um simpósio sobre o Brasil 200, movimento criado por ele em comemoração aos 200 anos de independência do país.

O empresário afirma que o encontro com o governador reforçou as intenções do PRB de apoiar a reeleição de Hartung. Temos visões convergentes, existe uma grande afinidade política. Deveremos convergir para um projeto comum no plano estadual e federal, diz.

Rocha acrescenta que sua proposta é apresentar-se como um candidato de centro. Temos o intuito de construir uma candidatura de centro, dentro de um cenário de menor intervencionismo do Estado e da defesa de valores. Essa é uma lacuna para o eleitor, que está órfão de uma candidatura assim.

No plano econômico, o empresário reforça suas ideias sobre a necessidade imediata da realização das reformas trabalhista, previdênciária, tributária e do próprio Estado. Quem falar que vai administrar o Brasil sem reformas está antecipando um estelionato eleitoral. Não existe condição de gerir o Brasil sem as reformas, diz ele, taxativo.

Valores

Por outro lado, pondera: Essa eleição vai ser disputada no plano dos valores. Evangélico, da igreja Sara Nossa Terra, Flávio Rocha é o candidato do MBL e, na última pesquisa Datafolha, marcou 1% das intenções de voto.

PERFIL

Quem é ele?

Estreante

Flávio Rocha é estreante no campo da política e se prepara para disputar seu primeiro mandato através do PRB.

Mundo dos negócios

Ele é empresário, CEO da rede de Lojas Riachuelo e da Midway Financeira, que fazem parte do Grupo Guararapes junto com as Confecções Guararapes Transportadora, Casa Verde e Shopping Midway Mall. O conglomerado possui mais de 40 mil empregados.

Apoio do MBL

A candidatura de Rocha tem como principal apoiador o Movimento Brasil Livre (MBL).

O que pensa sobre...

Economia

Flavio Rocha é defensor do liberalismo econômico e da redução do controle do Estado sobre a economia. Em entrevista ao Jornal A GAZETA, o presidenciável também se mostra a favor de reformas nos campos trabalhista, previdenciário e tributário.

Segurança

O pré-candidato à presidência da República defende a aplicação de um plano duro de segurança, endurecendo a punição a criminosos e valorizando o aparato policial. Segundo ele, essa é a uma forma também de combater a corrupção. Ele critica duramente a visão de que bandido é vítima da sociedade

Valores

Se por um lado defende o liberalismo no campo da economia, por outro, Flávio Rocha é conservador dos valores tradicionais, como a família tradicional.

PRB PODE LANÇAR CANDIDATO AO GOVERNO

Embora o PRB tenha intenções claras de apoiar a candidatura do governador Paulo Hartung (PMDB) à reeleição, o partido não descarta a hipótese de lançar uma candidatura própria ao Palácio Anchieta, caso o peemedebista desista do pleito em 2018. Neste cenário, o nome do recém-filiado Amaro Neto será lançado.

Este foi um dos temas discutidos nesta segunda-feira (23) durante a reunião do partido na Assembleia Legislativa, em Vitória, que contou com a presença do pré-candidato à Presidência, Flávio Rocha. Além de Amaro, estiveram presentes correligionários como o presidente da Casa, Erick Musso.

Flávio Rocha se reúne com representantes da bancada do PRB na Assembleia Crédito: Gisele Vitória/Divulgação

O PRB tem quadros da melhor qualidade. O sentimento do partido é de uma simpatia com a reeleição do governador, mas caso esse não seja o desenrolar, estamos preparados para ter uma chapa puro-sangue de presidente a deputado estadual, afirma.