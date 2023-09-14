Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Flávio Dino elogia PF após prisão de capixaba acusado de atos golpistas

O ministro da Justiça e Segurança Pública também agradeceu os policiais do Paraguai, país vizinho onde Max Pitangui se refugiava e, agora, foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2023 às 18:39

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 18:39

Ministro Flàvio Dino, participando do lançamento do PRONASCI, Palácio Anchieta, Vitória
Flávio Dino comentou a prisão de acusados de envolvimento em atos golpistas no país Crédito: Ricardo Medeiros
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi às redes sociais agradecer a atuação da polícia do Paraguai, que prendeu o radialista capixaba Max Pitangui (PTB), acusado de promover atos antidemocráticos no Espírito Santo. Dino também elogiou a Polícia Federal. 
Segundo informações do advogado Marcelo Brasileiro, que faz a defesa do radialista, Pitangui foi preso na tarde desta quinta-feira (14) no Paraguai. 
Ele estava desde julho no país vizinho após ter obtido uma autorização provisória de asilo. Pitangui tinha um mandado de prisão em aberto desde 15 de dezembro do ano passado no Brasil por suspeita de promover atos antidemocráticos no Espírito Santo, por integrar milícia digital e por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja Também

Atos golpistas: foragido do ES é preso no Paraguai

Atos golpistas: STF condena primeiro réu a 17 anos de prisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Dino Atos Golpistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados