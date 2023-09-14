Flávio Dino elogia PF após prisão de capixaba acusado de atos golpistas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi às redes sociais agradecer a atuação da polícia do Paraguai, que prendeu o radialista capixaba Max Pitangui (PTB), acusado de promover atos antidemocráticos no Espírito Santo. Dino também elogiou a Polícia Federal.
Segundo informações do advogado Marcelo Brasileiro, que faz a defesa do radialista, Pitangui foi preso na tarde desta quinta-feira (14) no Paraguai.
Ele estava desde julho no país vizinho após ter obtido uma autorização provisória de asilo. Pitangui tinha um mandado de prisão em aberto desde 15 de dezembro do ano passado no Brasil por suspeita de promover atos antidemocráticos no Espírito Santo, por integrar milícia digital e por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).