Flávio Bolsonaro: viagem do pai aos EUA cumpre promessa de campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) disse na tarde desta terça-feira (19) que a viagem os Estados Unidos realizada por seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, está permitindo a concretização de promessas de campanha. No país norte-americano desde domingo (17), Jair Bolsonaro teve um encontro nesta terça-feira (19) com o presidente anfitrião Donald Trump.

"A gente tem se aproximado de países que podem ser grandes parceiros comerciais nossos. E ele está cumprindo aquilo que prometeu na campanha de reforçar as relações bilaterais. Temos que reforçar com países que podem agregar muito ao Brasil e resultar em geração de emprego, em melhoria da nossa tecnologia. Acho que está no caminho certo", disse o senador.

Sobre o apoio manifestado por Donald Trump à integração do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Flávio Bolsonaro disse que "é uma sinalização importante da confiança da credibilidade que o Brasil começa a resgatar com o governo Bolsonaro, é uma sinalização pro mundo que o Brasil está alinhado com as pautas que vão gerar desenvolvimento e emprego".

As declarações de Flávio Bolsonaro ocorreram após participar da Convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que ocorre no Rio de Janeiro conjuntamente com a 31ª Super Rio Expofood, evento do varejo alimentício que reúne cerca de 50 mil profissionais até a próxima quinta-feira (21). Em discurso na convenção, o senador defendeu a reforma da previdência.

"Como disse muito bem o Paulo Guedes, não é pelo governo Bolsonaro. É pelos nossos filhos e netos. Não tem para onde correr. Ou alguém acha que estamos confortáveis em ter que apresentar uma reforma da Previdência dura como precisa ser, antipática como sabemos que ela é? Isso é uma necessidade", afirmou, acrescentando que possíveis mudanças no texto, durante a tramitação no Congresso, fazem parte do processo, mas que os parlamentares estão "amadurecidos".