Recolher exemplares

Fiscais vão à Bienal do Livro após críticas de Crivella a beijo gay em HQ

Os exemplares da HQ praticamente evaporaram do evento

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 15:56 - Atualizado há 6 anos

Fiscais vão à Bienal do Livro após críticas de Crivella a beijo gay em HQ Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Depois de o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciar que censuraria a HQ "Vingadores - A Cruzada das Crianças", a prefeitura decidiu fazer uma fiscalização na Bienal do Livro do Rio. A previsão é que fiscais visitem o evento na manhã desta sexta-feira (6).

Com isso, os exemplares da HQ praticamente evaporaram do evento.

Na noite desta quinta-feira (5), Crivella publicou em suas redes sociais que mandou recolher exemplares do gibi porque eles trariam "conteúdo sexual para menores". Na história, dois personagens gays aparecem se beijando.

Na noite de quinta, a Bienal afirmou que recebeu uma notificação extrajudicial da prefeitura na qual não é pedido o recolhimento dos exemplares de "Vingadores - A Cruzada das Crianças", mas que os livros fossem lacrados e viessem com uma classificação indicativa ou aviso de que há material ou cenas impróprios para menores de idade.

Quando a feira abriu às 9h desta sexta-feira, as HQs já não podiam ser encontradas no estande da Panini, que publicou a história em parceria com a editora Salvat em 2017. O livro está indisponível também no site da Salvat.

Em outros estandes da Bienal que vendem gibis e HQs, o título também sumiu. Oficialmente, os expositores afirmam que a história foi toda vendida e os exemplares acabaram se esgotando.

Sem querer se identificar, funcionários ouvidos pela reportagem disseram que foram orientados a recolher títulos com temática LGBT ou que possam gerar polêmicas por causa da fiscalização da prefeitura.

A organização da Bienal afirmou que não irá recolher nem embalar nenhum livro, pois o conteúdo não é impróprio e nem pornográfico. Mas ressalta que qualquer pessoa que se sentir ofendida ou não gostar de algum título adquirido tem direito de trocar o livro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta