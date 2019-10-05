Na Praça Costa Pereira

Festival pró-Lula é realizado no Centro de Vitória

Ato faz parte de um calendário nacional de manifestações que pedem a liberdade do ex-presidente petista

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 15:24 - Atualizado há 6 anos

Boneco inflável do ex-presidente Lula, de quase 10 metros, foi instalado na Praça Costa Pereira durante o festival Crédito: José Carlos Schaeffer

Em mais um ato de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, militantes petistas e artistas capixabas realizam o “Festival Lula Livre” neste sábado (05), na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. O movimento faz parte de um calendário nacional de manifestações que pedem a liberdade do petista, preso desde abril de 2018. Um grande boneco inflável de Lula chama a atenção de quem passa pelo local.

Segundo a organização, o evento terá apresentações musicais e de dança, além de oficinas de grafite, aulas de ioga, rodas de conversa entre outras atrações. No total, 40 artistas se apresentarão em mais de 10 horas de atividades na Praça Costa Pereira.

De acordo com uma das coordenadoras do comitê Lula Livre no Espírito Santo, Fernanda Tardin, o ato faz parte de um movimento em defesa do ex-presidente e mobilizou inúmeros artistas. “A gente não conseguia atender o número de artistas que se manifestavam para se apresentar aqui. Temos 40 marcados para 13 horas de festival, para conscientização e apoiar o presidente Lula”, explicou.

O palco que receberia as apresentações musicais foi removido ainda na noite de sexta-feira. A estrutura estava sendo instalada na Praça Costa Pereira mas foi desmontada após notificação da prefeitura de Vitória, que alegou não haver autorização. Diante disso, a organização informou que as apresentações acontecerão na sacada de uma casa, em frente a Praça Costa Pereira, e que o evento será realizado normalmente.

CONFUSÃO

Na manhã deste sábado (05), banheiros químicos que foram instalados pela organização do evento também foram retirados por equipes da prefeitura. Participantes do ato quase entraram em conflito com outros moradores, que aplaudiam a ação dos funcionários. Agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar precisaram conter os ânimos. Ninguém foi detido.

Banheiros químicos instalados pelos organizadores foram removidos pela prefeitura que disse não haver autorização Crédito: José Carlos Schaeffer

À reportagem, a organização afirmou que solicitou todas as autorizações possíveis à prefeitura com dois meses de antecedência. Procurada, a administração municipal informou, por nota, que recebeu um pedido “sem nenhum detalhamento” solicitando o bloqueio de parte das ruas para a realização do evento, mas que “nenhuma informação adicional foi fornecida”.

Informou ainda que “diante das normas, a Comissão de Eventos indeferiu o pedido, que foi publicado e comunicado aos órgãos competentes”. Sobre o palanque e os banheiros, informou que fez a notificação, que os mesmos foram retirados e que seguirá acompanhando os fatos.

