Ferraço diz que aumento de salário do STF é 'recado' para novo governo

Na quarta, o presidente do STF,, agradeceu a aprovação do projeto ao Senado. Ele citou que houve uma revisão da inflação do período de 2009 a 2014 no subsídio dos ministros e que, a partir de agora, é possível discutir o auxílio-moradia, estipulado em R$ 4.377 mil mensais. "Agora poderemos enfrentar o problema do auxílio-moradia. Principalmente porque, com a aprovação do novo subsídio, nós poderemos então resolver então essa questão do auxilio". A ideia é substituir o auxílio pelo aumento aprovado pelo Senado.