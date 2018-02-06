Família Temer vai pro RJ no carnaval, com comitiva de 60 pessoas

Michel Temer e Marcela Temer Crédito: Beto Barata | Divulgação

Michel Temer bateu o martelo: vai passar o carnaval na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, numa área da Marinha. Vai acompanhado por Marcela e o filho Michelzinho.

Para garantir o bem-estar da família Temer, o contribuinte vai pagar um staff de cerca de 60 pessoas - segurança, babá, cozinheiros, garçons, entre outros. Para transportar toda essa entourage, o governo vai fazer duas viagens em aviões da FAB.

Marcela quer cerca de 20 pessoas só do Palácio do Jaburu (entre eles, copeira e camareira) para acompanhá-la na viagem. A viagem da família Temer está prevista para acontecer na sexta-feira (16).