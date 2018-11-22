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Transição estadual

Faixa extra e proteção na Terceira Ponte nos planos de Damasceno

Conclusão da Leitão da Silva e avaliação da situação do Terminal de Itaparica, hoje interditado, estão entre as prioridades do futuro secretário de Transportes de Casagrande

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 02:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 02:32
Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Secretário de Transportes e Obras Públicas na gestão anterior de Renato Casagrande (PSB), Fábio Damasceno vai voltar ao comando da pasta a partir de janeiro. Entre os planos do futuro secretário estão a conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, a avaliação da situação do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, hoje interditado, e a adoção de uma barreira contra suicídios na Terceira Ponte, além de uma quinta faixa na mesma via.
A faixa já está prevista em um projeto da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), que foi apresentado no mês passado. De acordo com Damasceno e Casagrande, haverá uma avaliação sobre a viabilidade da intervenção, mas a ideia, de acordo com o governador eleito, é "palatável".
"A quinta faixa a gente tinha inclusive projetos quanto a isso, para alargamento da ponte, e deve ser estudada para ser implantada no futuro. A gente vai analisar o projeto e ver a viabilidade. A gente entende que é importante a ampliação da Terceira Ponte", disse Damasceno.
"A rede de proteção contra o suicídio deve ser feita, é uma medida importante. Isso causa um transtorno muito grande para a população, principalmente nos horários de pico", complementou.
Quanto à Leitão da Silva e ao Terminal de Itaparica, o futuro secretário diz que estarão entre as metas desde o início do governo. "O objetivo desde o primeiro dia de governo é a conclusão da Leitão da Silva e a avaliação do Terminal de Itaparica, do porquê que ele está parado, qual a alternativa que se tem para reduzir o transtorno à população. Desde o primeiro dia vamos estar batalhando para a entrega da Leitão da Silva e para resolver o problema do Terminal de Itaparica de uma vez por todas, quer seja uma reforma, quer seja abrir o terminal", garantiu.
TÚNEL
Casagrande repetiu o que disse durante a campanha, que priorizará a implantação do sistema aquaviário e fará parte do BRT (corredor exclusivo para ônibus), mas descartou a ideia de obras "famosas" na gestão anterior, sob a batuta de Damasceno, como um túnel ligando Vitória a Vila Velha e a Quarta Ponte.
Entre as palavras mais citadas tanto pelo futuro governador quanto pelo futuro secretário esteve "integração" e suas variações. "Nossa prioridade é concluir as obras que estão em andamento, é implantar o aquaviário e integrar o máximo que nós pudermos integrar dos modais", afirmou o socialista.
Fábio Damasceno é o futuro secretário de Transportes e Obras Públicas Crédito: Carlos Alberto Silva
"Integração com bicicletas, automóveis, táxi, Uber", elencou Damasceno. Casagrande ressaltou, no entanto, que integração não necessariamente significa que o usuário pagará apenas uma tarifa para utilizar todos os modais envolvidos, mas em alguns casos, sim.
Damasceno, atualmente e desde setembro de 2016, ocupa o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal. Ele pretende, principalmente no tocante à integração, trazer experiências de lá para o Estado.
PLANEJAMENTO
Uma novidade em relação à gestão anterior do socialista é que a Secretaria de Transportes e Obras Públicas não será a responsável pela execução das obras, tarefa que competirá ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e ao Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes). Esses dois órgãos, podem, como A GAZETA já registrou, ser unificados. De acordo com Casagrande, na atual administração a secretaria já não executa obras.

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