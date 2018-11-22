Faixa extra e proteção na Terceira Ponte nos planos de Damasceno

Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Secretário de Transportes e Obras Públicas na gestão anterior de Renato Casagrande (PSB), Fábio Damasceno vai voltar ao comando da pasta a partir de janeiro. Entre os planos do futuro secretário estão a conclusão das obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, a avaliação da situação do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, hoje interditado, e a adoção de uma barreira contra suicídios na Terceira Ponte, além de uma quinta faixa na mesma via.

projeto da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), que foi apresentado no mês passado. De acordo com Damasceno e Casagrande, haverá uma avaliação sobre a viabilidade da intervenção, mas a ideia, de acordo com o governador eleito, é "palatável". A faixa já está prevista em um, que foi apresentado no mês passado. De acordo com Damasceno e Casagrande, haverá uma avaliação sobre a viabilidade da intervenção, mas a ideia, de acordo com o governador eleito, é "palatável".

"A quinta faixa a gente tinha inclusive projetos quanto a isso, para alargamento da ponte, e deve ser estudada para ser implantada no futuro. A gente vai analisar o projeto e ver a viabilidade. A gente entende que é importante a ampliação da Terceira Ponte", disse Damasceno.

"A rede de proteção contra o suicídio deve ser feita, é uma medida importante. Isso causa um transtorno muito grande para a população, principalmente nos horários de pico", complementou.

Quanto à Leitão da Silva e ao Terminal de Itaparica, o futuro secretário diz que estarão entre as metas desde o início do governo. "O objetivo desde o primeiro dia de governo é a conclusão da Leitão da Silva e a avaliação do Terminal de Itaparica, do porquê que ele está parado, qual a alternativa que se tem para reduzir o transtorno à população. Desde o primeiro dia vamos estar batalhando para a entrega da Leitão da Silva e para resolver o problema do Terminal de Itaparica de uma vez por todas, quer seja uma reforma, quer seja abrir o terminal", garantiu.

TÚNEL

Casagrande repetiu o que disse durante a campanha, que priorizará a implantação do sistema aquaviário e fará parte do BRT (corredor exclusivo para ônibus), mas descartou a ideia de obras "famosas" na gestão anterior, sob a batuta de Damasceno, como um túnel ligando Vitória a Vila Velha e a Quarta Ponte.

Entre as palavras mais citadas tanto pelo futuro governador quanto pelo futuro secretário esteve "integração" e suas variações. "Nossa prioridade é concluir as obras que estão em andamento, é implantar o aquaviário e integrar o máximo que nós pudermos integrar dos modais", afirmou o socialista.

Fábio Damasceno é o futuro secretário de Transportes e Obras Públicas Crédito: Carlos Alberto Silva

"Integração com bicicletas, automóveis, táxi, Uber", elencou Damasceno. Casagrande ressaltou, no entanto, que integração não necessariamente significa que o usuário pagará apenas uma tarifa para utilizar todos os modais envolvidos, mas em alguns casos, sim.

Damasceno, atualmente e desde setembro de 2016, ocupa o cargo de secretário de Mobilidade do Distrito Federal. Ele pretende, principalmente no tocante à integração, trazer experiências de lá para o Estado.

PLANEJAMENTO