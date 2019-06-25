Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Anunciou Alcolumbre

Executivo apresentará projeto de lei que regulamenta posse rural de armas

"O projeto pode entrar ainda hoje na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, em regime de urgência constitucional", tuitou Alcolumbre

Publicado em 

25 jun 2019 às 20:44

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 20:44

Davi Alcolumbre: Executivo apresentará projeto de lei que regulamenta posse rural de armas Crédito: Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), usou o Twitter para anunciar que ele, líderes partidários no Senado e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegaram a um acordo com o governo e que o Executivo deve apresentar um projeto de lei (PL) que regulamenta a posse de armas por moradores de zonas rurais.
"Em reunião com os líderes, o ministro Onyx Lorenzoni informou que o Executivo apresentará PL que regulamenta a posse rural estendida. O projeto pode entrar ainda hoje na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, em regime de urgência constitucional", tuitou Alcolumbre.
Antes de decidir por encaminhar o PL, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) revogou os decretos anteriores que flexibilizavam a posse e o porte de arma. Esses decretos já haviam sido derrubados no plenário do Senado e seriam analisados agora pela Câmara. Além disso, seriam também submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Além de revogar os decretos e enviar projeto de lei, o governo optou também por editar três novos decretos sobre armas, que foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 25.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados