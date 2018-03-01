Ex-secretário Eugênio Ricas perde posto na diretoria da Polícia Federal

Eugênio Ricas é diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, decidiu trocar toda a cúpula da instituição. Com isso, o delegado Eugênio Ricas, que atuava na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, perde o posto para o atual superintendente da PF em Brasília, Elzio Vicente da Silva.

Ricas é ex-secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, posto que deixou para assumir a diretoria da PF, em Brasília. Esse núcleo é aquele ao qual investigações da Operação Lava Jato estão subordinadas.

Outros quatro postos de comando no primeiro escalão da PF serão alterados, e os nomes dos escolhidos serão submetidos ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Somente após o aval do ministro a nova diretoria poderá ser empossada.

A atual número 2 da Secretaria Nacional de Justiça, Silvana Helena Borges, será a nova diretora-executiva da PF. Para cuidar da Inteligência Policial foi escalado o ex-coordenador-geral de Defesa Institucional Umberto Ramos Rodrigues, que se tornará responsável pelo gerenciamento das eleições e investigações de crimes eleitorais.