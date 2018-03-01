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Troca de comando

Ex-secretário Eugênio Ricas perde posto na diretoria da Polícia Federal

Rogério Galloro, novo diretor-geral da entidade, decidiu trocar todos os postos do primeiro escalão. Nomes de substitutos dependem, ainda, do aval do ministro da Segurança Pública

Publicado em 01 de Março de 2018 às 03:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 03:34
Eugênio Ricas é diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, decidiu trocar toda a cúpula da instituição. Com isso, o delegado Eugênio Ricas, que atuava na Diretoria de Combate ao Crime Organizado, perde o posto para o atual superintendente da PF em Brasília, Elzio Vicente da Silva.
Ricas é ex-secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, posto que deixou para assumir a diretoria da PF, em Brasília. Esse núcleo é aquele ao qual investigações da Operação Lava Jato estão subordinadas.
Outros quatro postos de comando no primeiro escalão da PF serão alterados, e os nomes dos escolhidos serão submetidos ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Somente após o aval do ministro a nova diretoria poderá ser empossada.
A atual número 2 da Secretaria Nacional de Justiça, Silvana Helena Borges, será a nova diretora-executiva da PF. Para cuidar da Inteligência Policial foi escalado o ex-coordenador-geral de Defesa Institucional Umberto Ramos Rodrigues, que se tornará responsável pelo gerenciamento das eleições e investigações de crimes eleitorais.
Galloro também escolheu o delegado Delano Bunn, para comandar a Diretoria de Gestão de Pessoal, enquanto o ex-chefe de gabinete do ex-diretor-geral da PF Leandro Daiello comandará a Diretoria de Logística.

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