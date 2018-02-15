Ex-secretário do ES fala sobre crise da Policia Federal

Eugênio Ricas, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Horas depois de um ofício assinado por delegados do Grupo de Inquéritos Especiais da Polícia Federal questionar interferência nas investigações no processo cujo alvo é o presidente Michel Temer, o número 2 da PF, Eugênio Ricas, divulgou um memorando na qual destaca ser prerrogativa da função do delegado reportar ao Supremo Tribunal Federal (STF) qualquer tentativa de intervenção em apurações em curso. E que essa medida antecede à gestão de Fernando Segovia, atual diretor-geral da instituição. Ele afirmou que várias ações concretas estão sendo tomadas para que as ações avancem, "doa a quem doer".

Ricas, que é diretor de investigação e Combate ao Crime Organizado, afirmou no documento que a carta dos delegados já foi encaminhada a Segovia e ressaltou, diante do questionamento sobre a atuação do diretor-geral no inquérito, que a Polícia Federal goza de "enorme credibilidade junto à sociedade brasileira em razão da imparcialidade e qualidade técnica das investigações".

O delegado ressaltou também o papel da Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor) no funcionamento das investigações e deixou a diretoria à disposição para qualquer necessidade, reafirmando o compromisso da Dicor em disponibilizar os "meios necessários à atuação de todas as Coordenação que lhe são subordinadas". Por fim, Ricas ainda cobrou "obediência estrita aos normativos que regulamentam a atuação desse GINQ (Grupo Especial de Inquéritos da PF)".

Em um dos itens do documento, Ricas lembra que o número de delegados à disposição do grupo especial de inquéritos 'praticamente dobrou', além da aquisição de equipamentos modernos, reforma do ambiente de trabalho, treinamento para qualificação de pessoal.

O clima dentro da Polícia Federal ficou tão ruim com as declarações do diretor-geral que em uma reunião nesta quarta-feira entre os delegados que atuam em investigações especiais chegou-se a cogitar a hipótese de pedir até mesmo a prisão do chefe da instituição, caso as interferências se confirmassem. O documento produzido ao final desta reunião não faz referência direta ao risco de prisão, mas cita o artigo que trata de "medidas cautelares diversas da prisão".