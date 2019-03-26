Ex-presidente Michel Temer deixa a prisão no Rio de Janeiro

O ex-presidente Michel Temer deixou às 18h40 a sede da Polícia Federal no Rio onde estava preso desde quinta, 21, alvo da Operação Descontaminação. O emedebista, que estava em uma cela de 46 metros com ar condicionado e TV, foi solto nesta segunda, 25, por decisão do desembargador Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Com informações disponíveis no blog do Repórter Fausto Macedo para O Estado de S. Paulo.
Além de Temer e Moreira, o desembargador também mandou soltar João Baptista Lima Filho, o Coronel Lima, homem forte do ex-presidente, sua mulher, Maria Rita Fratezi, seu sócio Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, e o empresário Vanderlei de Natale, dono da Construbase. Na sexta-feira, 22, o magistrado havia enviado o pedido de habeas do emedebista para a 1ª Turma do TRF-2, para que fosse julgado na quarta, 27. Após a decisão, o julgamento saiu da pauta.
O inquérito que levou Temer, Lima e o ex-ministro Moreira Franco à cadeia da Lava Jato está relacionado às investigações que miram desvios em obras da Usina Angra III, da estatal Eletronuclear. De acordo com os investigadores, o Coronel Lima teria intermediado o pagamento de R$ 1 milhão em propinas da Engevix no final de 2014. A força-tarefa sustenta que o ex-presidente chefia um grupo criminoso há 40 anos, que chegou a arrecadar propinas de desvios de R$ 1,8 bilhão.