Home
>
Política
>
Ex-prefeito Vasco Alves desmente morte: "Estou bem. Tô tomando café"

Ex-prefeito Vasco Alves desmente morte: "Estou bem. Tô tomando café"

Mensagens sobre o falecimento do político de 78 anos circularam na noite desta terça (08) e manhã desta quarta (09)

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 07:50

 - Atualizado há 6 anos

O ex-prefeito Vasco Alves Crédito: Arquivo/A Gazeta

Mensagens sobre um suposto falecimento do ex-prefeito Vasco Alves, 78 anos, começaram a circular em grupos de Whatsapp na noite desta terça-feira (08). Na manhã desta quarta (09), telespectadores da TV Gazeta e leitores de A Gazeta enviaram para as duas redações a mesma informação.

Recomendado para você

Prefeito de Vila Velha fez publicação nas redes sociais, após Casagrande anunciar apoio a Ricardo Ferraço na disputa pelo governo do Estado em 2026

'Decisão será do povo', diz Arnaldinho sobre novo governador do ES

Governador afirmou nesta quinta-feira (18), desta vez com todas as letras, que endossa o vice-governador na corrida pelo Palácio Anchieta. Veja o contexto dessa declaração e a análise da coluna

Por que Casagrande anunciou apoio a Ricardo 10 meses antes da eleição

Apoio oficial de Renato Casagrande (PSB) a Ricardo Ferraço na disputa pelo Palácio Anchieta retira chances do prefeito de Vila Velha de se tornar o candidato da base governista

'Arnaldinho é muito bem-vindo no movimento que eu lidero', diz Casagrande

Procurado pela reportagem de A Gazeta, Vasco Alves, bem-humorado, tratou com normalidade o boato. Questionado sobre o que achava desse tipo de informação estar circulando mais uma vez em redes sociais - o ex-prefeito disse que não é a primeira vez que acontece -, ele atribuiu as mensagens ao fato de ele passar atualmente por um tratamento de saúde.

"Eu acho que é mais desencontro, não vejo nenhuma maldade. Como realmente estou em tratamento de saúde, as pessoas sempre vão aumentando. Quando eu era prefeito de Cariacica sempre surgia um boato com relação a isso. Estou bem, estou tomando café", finalizou, aos risos, o ex-prefeito.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais