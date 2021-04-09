Ex-prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro está há 53 dias em UTI Covid

Gilson Amaro esteve à frente da Prefeitura de Santa Teresa por quatro mandatos Crédito: Reprodução de vídeo/Rede social

O ex-prefeito de Santa Teresa Gilson Amaro (PP), de 75 anos, permanece em estado gravíssimo devido a complicações decorrentes da infecção pelo coronavírus . Ele está internado há 53 dias - dois ele passou em hospital no município que administrou por quatro mandatos - e 51 na UTI Covid do Hospital São José, em Colatina.

Em postagem na rede social, Zu Amaro, filha do ex-prefeito, informa que o estado do pai é gravíssimo, mas que segue acreditando no poder das orações para sua recuperação. Mais tarde, em contato com a reportagem de A Gazeta, ela informou que houve um boato sobre a morte de Gilson Amaro, disseminado por uma "pessoa desavisada".

Gilson Amaro foi internado no hospital de Santa Teresa, na madrugada de 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos. Dois dias depois, foi transferido para a UTI do Hospital São José, já com 75% de comprometimento, e precisou ser intubado. No início de março, o ex-prefeito passou por uma traqueotomia, procedimento em que é aberto um orifício artificial no pescoço para ajudar na respiração. Ele já não está mais intubado, mas precisa de ventilação mecânica e está com um respirador.

Postagem em rede social nega morte do ex-prefeito Gilson Amaro Crédito: Reprodução/Redes sociais

A condição gravíssima do ex-prefeito atualmente não é mais pela presença do vírus Sars-Cov-2 (coronavírus), mas por complicações provocadas pela Covid-19. A filha Zu Amaro conta que uma bactéria se instalou nos pulmões durante a infecção viral, e, por ser bastante resistente, a recuperação de Gilson Amaro tem se tornado mais complexa.

Político tradicional, Gilson Amaro foi vereador, deputado estadual e prefeito por quatro mandatos. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro já havia passado por siglas como DEM, MDB e PRTB.