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Estado gravíssimo

Ex-prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro está há 53 dias em UTI Covid

Aos 75  anos, ele chegou a ser intubado e agora sofre com complicações da doença

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:53

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 abr 2021 às 20:53
Gilson Amaro, ex-prefeito de Santa Teresa
Gilson Amaro esteve à frente da Prefeitura de Santa Teresa por quatro mandatos Crédito: Reprodução de vídeo/Rede social
O ex-prefeito de Santa Teresa Gilson Amaro (PP), de 75 anos, permanece em estado gravíssimo devido a complicações decorrentes da infecção pelo coronavírus. Ele está internado há 53 dias  - dois ele passou em hospital no município que administrou por quatro mandatos - e 51 na UTI Covid do Hospital São José, em Colatina. 
Em postagem na rede social, Zu Amaro, filha do ex-prefeito, informa que o estado do pai é gravíssimo, mas que segue acreditando no poder das orações para sua recuperação. Mais tarde, em contato com a reportagem de A Gazeta, ela informou que houve um boato sobre a morte de Gilson Amaro, disseminado por uma "pessoa desavisada". 
Gilson Amaro foi internado no hospital de Santa Teresa, na madrugada de 15 de fevereiro, com 50% dos pulmões comprometidos. Dois dias depois, foi transferido para a UTI do Hospital São José, já com 75% de comprometimento, e precisou ser intubado. No início de março, o ex-prefeito passou por uma traqueotomia, procedimento em que é aberto um orifício artificial no pescoço para ajudar na respiração. Ele já não está mais intubado, mas precisa de ventilação mecânica e está com um respirador. 
Postagem em rede social nega morte do ex-prefeito Gilson Amaro
Postagem em rede social nega morte do ex-prefeito Gilson Amaro Crédito: Reprodução/Redes sociais
A condição gravíssima do ex-prefeito atualmente não é mais pela presença do vírus Sars-Cov-2 (coronavírus), mas por complicações provocadas pela Covid-19. A filha Zu Amaro conta que uma bactéria se instalou nos pulmões durante a infecção viral, e, por ser bastante resistente, a recuperação de Gilson Amaro tem se tornado mais complexa. 
Político tradicional, Gilson Amaro foi vereador, deputado estadual e prefeito por quatro mandatos. Ele tentou se reeleger em 2020, mas não teve sucesso na disputa, ficando em segundo lugar com 28,24% dos votos. Kleber Medici (PSDB) foi eleito com 50,80%. Antes do PP, Gilson Amaro já havia passado por siglas como DEM, MDB e PRTB.

Correção

10/04/2021 - 10:35
Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente que o ex-prefeito Gilson Amaro estava internado há 52 dias. No entanto, ele já estava hospitalizado há 53 dias. A informação foi corrigida.

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