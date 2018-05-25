Eunício Oliveira diz que Congresso não tem responsabilidade por crise

Brasília - O presidente Michel Temer, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) negou que o Congresso tenha alguma responsabilidade pela crise causada pela greve dos caminhoneiros. Ele culpou a política de preços equivocada da Petrobras pela greve, e disse que os parlamentares têm limitações para resolver a greve, pois o Legislativo não é regulador de preços, e quem define preços é o Executivo.

"Essa crise não é do Congresso. Vocês querem o tempo todo trazer essa crise para dentro do Congresso. Quem define preços de Petrobras é o Executivo. Podemos apenas achar, se eu pudesse fazer já tinha feito. Cabe ao Executivo mudar a política de preços da Petrobras. E no meu entendimento ela está equivocada", reagiu.

De acordo com Eunício, na reunião realizada com caminhoneiros no Palácio do Planalto, na quinta-feira (24), não houve reivindicação para votação do projeto aprovado na Câmara na quarta-feira, que trata da reoneração da folha de pagamento e zera o PIS/Cofins para óleo diesel. Esse projeto deverá ser debatido com mais calma no Senado, que espera orientação da equipe econômica sobre possíveis alterações.

"Se não houve reivindicação, não é essa a motivação da greve", disse Eunício. "O que está movimentando a greve é a política de preços equivocada da Petrobras. Tem que abrir a planilha de preços da Petrobras", completou.

Sobre a decisão do presidente Michel Temer de usar as Forças Armadas para liberar estradas, o presidente do Senado disse que cabe a Temer responder por ela. "As decisões são do presidente da República. Os ônus dessas decisões cabem a ele, que deve também responder por elas", comentou Eunício.