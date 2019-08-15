Estratégia 'combo' do PSDB tem convite a Frota e Tabata com aval de Doria Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Frota foi expulso do PSL na terça (13), por ter feito reiteradas críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) e a seu governo. Já Tabata está ameaçada de expulsão do PDT por ter contrariado a orientação do partido e votado a favor da reforma da Previdência. Há um processo contra ela em andamento no Conselho de Ética da sigla.

Segundo a Folha de S.Paulo apurou, Frota se animou com o convite. Como mostrou o Painel, também da Folha de S.Paulo, a migração para o PSDB está nos ajustes finais.

O deputado não foi localizado pela reportagem para comentar o convite tucano.

PP, MDB e Podemos. Desde que passou a criticar Bolsonaro, Frota também foi procurado por outros partidos, como DEM

Já Tabata respondeu que iria pensar a respeito. Sua assessoria de imprensa informou que ela não irá comentar o assunto.

Carlos Lupi, o governador paulista a procurou e defendeu sua filiação ao PSDB. No mês passado, quando a deputada votou a favor da reforma e sofreu retaliação por caciques do PDT, como Ciro Gomes , o governador paulista a procurou e defendeu sua filiação ao PSDB.

"Troquei mensagens com ela. Ela é rosto, alma e coração do novo PSDB", disse Doria na época.

A filiação de nomes de relevância como Frota e Tabata serve ao propósito de Doria de renovar e fortalecer a imagem do PSDB -que sofreu sua maior derrota eleitoral em eleições presidenciais com Geraldo Alckmin no ano passado. O governador paulista pretende ser o candidato do partido à Presidência em 2022.