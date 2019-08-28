Home
Estou cogitando deixar o PSL, diz Major Olímpio

Olímpio diz que, se decidir por deixar a legenda de Jair Bolsonaro, ficará sem partido, mas não nega a possibilidade de ir para outra legenda como o Podemos

Agência Estado

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 01:46

 - Atualizado há 6 anos

Major Olímpio Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

O senador Major Olímpio (PSL-SP) disse ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que está pensando em deixar o PSL. "Eu aprendi na vida que são os incomodados que se mudam. Então, se eu estou incomodado, devo me mudar", disse.

Olímpio era presidente estadual do partido até abril do ano passado, mas deixou o comando na mão do deputado Eduardo Bolsonaro. Desde então, o senador vem cultivando alguns atritos com a nova diretoria estadual. Sem entrar em detalhes, ele alega apenas que vem tendo "alguns incômodos" que o levam a considerar essa saída do partido.

Olímpio diz que, se decidir por deixar a legenda de Jair Bolsonaro, ficará sem partido, mas não nega a possibilidade de ir para outra legenda como o Podemos. "Lá todos são meus amigos", diz sobre o partido presidido pela deputada Renata Abreu.

O senador disse que não chegou a conversar ainda com os líderes do PSL sobre sua possível saída e diz que não precisa pedir permissão a ninguém para deixar o partido.

